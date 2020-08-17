"Поки ви мене не вб'єте, інших виборів не буде" - Лукашенко виступив перед робітниками на МКЗТ

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Після 10 години ранку на Мінський завод колісних тягачів, де протестують робітники, прилетів Олександр Лукашенко. Перебуваючи там, він заявив, зокрема, що страйки й протести не є для нього великою проблемою, пише BBC News Україна, передає NNS.

"Знаю, попри те, що деякі бродять… Ну 150 на якомусь підприємстві, навіть 200 людей - погоду не роблять, по-перше. По-друге, треба розуміти, що "поганий" президент тримав зайву кількість (робітників підприємств - Ред.), щоб людей не викидали на вулицю. Виходити треба з цього. Хто хоче працювати, нехай працює. Не хочуть працювати - що ж, ми їх не змусимо",

— сказав Лукашенко.

Тривалий час Лукашенко не виходив до робітників, а робив свої перші заяви, перебуваючи в цеху, - в оточенні невеликої групи людей.

Проте згодом, за повідомленнями білоруських ЗМІ, він все ж вийшов до людей.

Судячи з відео у соцмережах, він стояв перед натовпом, який кричав йому "Уходи!".

На це він відповів:

"Дякую, відповідаю на ваше запитання. Можете ще покричати".

Відео моменту ТУТ.

Видання TUT.by і низка інших білоруських ЗМІ також цитують інший фрагмент діалогу Лукашенка із робітниками:

"Ви говорите про несправедливі вибори і хочете провести справедливі?",

- запитав президент у натовпу.

У відповідь на "Так!" Лукашенко продовжив:

"Ми провели вибори. Поки ви мене не вб'єте, інших виборів не буде".

А ось інше відео виступу Лукашенка:

"От ви, робочі люди, завжди підтримували президента...".

Робітники у відповідь кричать "Ні!".

Лукашенко робить паузу і відповідає на це:

"Дякую, може не всі. По-чоловічому вам зараз скажу: найстрашніше у житті - це зрада".

Раніше ми писали: "Україна наказує нам провести нові вибори" - виступ Лукашенка на провладному мітингу

Сьогодні, за планами противників Олександра Лукашенка, у Білорусі має розпочатися загальнонаціональний страйк.

Станом на ранок відомо, що страйкувати почали працівники низки підприємств.

Так, робітники "Білоруськалію", за інформацією TUT.by, вже оголосили про припинення роботи й формують власні страйкові комітети. У п'ятницю тут пройшло протестне зібрання: працівники вимагали проведення нових виборів і звільнення протестувальників. Робітники заявляли: якщо їхні вимоги не виконають, то в понеділок вони припинять роботу.

За інформацією видання, в понеділок на підприємстві пройшла зустріч робітників із керівництвом заводу - працівників закликали написати свої вимоги, але не зупиняти виробництво. Попри це робітники, за даними TUT.by, одноосібно проголосували за страйк. Вони готуються через профспілки офіційно повідомити про зупинку виробництва.

Мінський тракторний завод також оголосив про страйк: люди залишають територію заводу, передає видання Onliner. За інформацією журналістів, страйк оголосили "на добу", але "якщо не виконають вимоги, то він стане безстроковим".

Також, повідомляють білоруські ЗМІ, роботу "відклали" і кілька сотень працівників підприємства БелАЗ, де мітинги проходили й минулого тижня. Наразі працівники ведуть переговори з керівництвом.

Співробітники державної Білоруської телерадіокомпанії вже розпочали страйк, повідомляє "Інтерфакс", якому про це розповів один із працівників підприємства: "Ми страйкуємо", - сказав він.

Над страйком роздумують і працівники держтелеканалу "Білорусь 1", але остаточного рішення там ще не ухвалили.

Кореспондент BBC у Мінську також повідомляє про намір страйкувати на підприємствах "Нафтан", МТЗ і БМЗ.