"Україна наказує нам провести нові вибори" - виступ Лукашенка на провладному мітингу

- 16 серп. 2020
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Президент Олександр Лукашенко вийшов до трибуни на провладному мітингу в Мінську. hromadske зібрали те, що він наговорив, передає NNS.
Виступ Лукашенко транслювало білоруське бюро «Радіо Свобода».
Іноземний слід
Зокрема Лукашенко звинуватив Литву, Латвію, Польщу та Україну в наказі провести нові вибори в Білорусі.
«НАТОвські війська лязгають гусеницями, йде нарощування військової сили на західних кордонах нашої країни. Литва, Латвія, Польща та, на жаль, наша рідна Україна, її керівництво, наказують нам провести нові вибори»,
— заявив Лукашенко.
Окремо він згадав і про Україну.
«Пам'ятайте: загубите — не Лукашенка — а першого президента, і це буде початком вашого кінця. Стоятимете на колінах як в Україні та інших країнах стояти на колінах та молитися незрозуміло на кого»,
— сказав Лукашенко.
Про свої досягнення на посаді
Своїми заслугами Лукашенко назвав те, що в Білорусі не ввели платну медицину та освіти, повернули честь офіцеру й солдату.
«Я пам'ятаю 90-ті: тут стояли робітники з каструлями та просили нагодувати дітей. І тоді я поклявся допомогти вам і не допустити площ і мітингів... Ви просили навести порядок — я вам його навів. Ви просили без корупції і олігархів — де вони, ці олігархи? Ви просили очистити дороги і вулиці Мінська від бандитів — я вам зробив це»,
— сказав Лукашенко.
Президент також звернувся до протестувальників із запитанням, яких реформ вони хочуть, бо він готовий розпочати їх уже завтра.
Про вибори, протести й опозицію
«Нам не потрібні заморські уряди, нам потрібно своє керівництво. Нам пропонують нову владу, нам пропонують солдатів НАТО — чорношкірих, жовторотих і білявих. Нас хочуть одягнути в лапті та поганяти батогами»,
— каже політик.
Лукашенко заявив, що вибори відбулися, бо «не може бути понад 80% фальсифікацій». А також нагадав про своє попередження, що після виборів у країні буде тільки цікавіше.
«Хто буде проводити нові вибори? Хто на них піде? Бандити й урки! Підемо на вибори? А хто працювати буде? Не я породив жорстокість на вулицях»,
— сказав Лукашенко.
Також він пообіцяв нікому не віддати «країну-красуню» навіть коли він буде мертвим.
«Не штовхайте людей до силового протистояння! Не ганьбіть країну — мирну, якій всі заздрили. У нас немає прихильників, всі хочуть, щоб ми стояли на колінах. Не станемо»,
— сказав він.
Про вдячність людям на мітингу
«Дорогі друзі, дякую, що прийшли... Я покликав вас не для того, щоб ви мене захистили, але й не без цього. Я покликав вас, щоб ви змогли захистити свою незалежність, своїх дружин, сестер і дітей. Я не хотів вас кликати на площу: у вас багато справ і турбот. Ви збираєте хліб і збираєте дітей в школу».
«Ви показали, хто в домі господар. Опозиція повинна зважати на думку переважної більшості... Я живий і буду жити. І пам'ятайте: я вас ніколи не зраджував і ніколи не зраджу»,
— підсумував Лукашенко.
Також у кінці виступу Лукашенко пообіцяв стати на коліна перед учасниками мітингу, але так цього і не зробив.
Раніше ми писали: Протести у Білорусі: у Мінську збирають акцію за Лукашенка, люди скаржаться на примус до участі