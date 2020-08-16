"Україна наказує нам провести нові вибори" - виступ Лукашенка на провладному мітингу

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Президент Олександр Лукашенко вийшов до трибуни на провладному мітингу в Мінську. hromadske зібрали те, що він наговорив, передає NNS.

Виступ Лукашенко транслювало білоруське бюро «Радіо Свобода».

Іноземний слід

Зокрема Лукашенко звинуватив Литву, Латвію, Польщу та Україну в наказі провести нові вибори в Білорусі.

«НАТОвські війська лязгають гусеницями, йде нарощування військової сили на західних кордонах нашої країни. Литва, Латвія, Польща та, на жаль, наша рідна Україна, її керівництво, наказують нам провести нові вибори»,

— заявив Лукашенко.

Окремо він згадав і про Україну.

«Пам'ятайте: загубите — не Лукашенка — а першого президента, і це буде початком вашого кінця. Стоятимете на колінах як в Україні та інших країнах стояти на колінах та молитися незрозуміло на кого»,

— сказав Лукашенко.

Про свої досягнення на посаді

Своїми заслугами Лукашенко назвав те, що в Білорусі не ввели платну медицину та освіти, повернули честь офіцеру й солдату.

«Я пам'ятаю 90-ті: тут стояли робітники з каструлями та просили нагодувати дітей. І тоді я поклявся допомогти вам і не допустити площ і мітингів... Ви просили навести порядок — я вам його навів. Ви просили без корупції і олігархів — де вони, ці олігархи? Ви просили очистити дороги і вулиці Мінська від бандитів — я вам зробив це»,

— сказав Лукашенко.

Президент також звернувся до протестувальників із запитанням, яких реформ вони хочуть, бо він готовий розпочати їх уже завтра.

Про вибори, протести й опозицію

«Нам не потрібні заморські уряди, нам потрібно своє керівництво. Нам пропонують нову владу, нам пропонують солдатів НАТО — чорношкірих, жовторотих і білявих. Нас хочуть одягнути в лапті та поганяти батогами»,

— каже політик.

Лукашенко заявив, що вибори відбулися, бо «не може бути понад 80% фальсифікацій». А також нагадав про своє попередження, що після виборів у країні буде тільки цікавіше.

«Хто буде проводити нові вибори? Хто на них піде? Бандити й урки! Підемо на вибори? А хто працювати буде? Не я породив жорстокість на вулицях»,

— сказав Лукашенко.

Також він пообіцяв нікому не віддати «країну-красуню» навіть коли він буде мертвим.

«Не штовхайте людей до силового протистояння! Не ганьбіть країну — мирну, якій всі заздрили. У нас немає прихильників, всі хочуть, щоб ми стояли на колінах. Не станемо»,

— сказав він.

Про вдячність людям на мітингу

«Дорогі друзі, дякую, що прийшли... Я покликав вас не для того, щоб ви мене захистили, але й не без цього. Я покликав вас, щоб ви змогли захистити свою незалежність, своїх дружин, сестер і дітей. Я не хотів вас кликати на площу: у вас багато справ і турбот. Ви збираєте хліб і збираєте дітей в школу».

«Ви показали, хто в домі господар. Опозиція повинна зважати на думку переважної більшості... Я живий і буду жити. І пам'ятайте: я вас ніколи не зраджував і ніколи не зраджу»,

— підсумував Лукашенко.

Також у кінці виступу Лукашенко пообіцяв стати на коліна перед учасниками мітингу, але так цього і не зробив.

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