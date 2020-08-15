Росіяни оприлюднили зміст розмови Лукашенка з Путіним

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Як повідомляла раніше NNS , президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив намір зв’язатися зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, аби обговорити ситуацію, що склалася в Білорусі. Телефонна розмова відбулася.

Під час телефонної розмови президенти Білорусі та Росії Олександр Лукашенко і Володимир Путін обговорили ситуацію у Білорусі та передачу Москві затриманих раніше бойовиків ПВК «Вагнера». Про це NNS повідомляє з посиланням на Радіо Свобода, яке посилається на прес-службу Кремля.

«Обидві сторони висловили впевненість, що всі проблеми, що виникли, будуть незабаром врегульовані. Головне, щоб цими проблемами не скористалися деструктивні сили, які прагнуть до того, щоб завдати шкоди взаємовигідній співпраці двох країн в межах Союзної держави»,

– мовиться у повідомленні.

У зв’язку з передачею Росію бойовиків «Вагнера» у Кремлі дали «позитивну оцінку взаємодії профільних відомств з даного питання».

«Домовлено про продовження регулярних контактів на різних рівнях і підтверджений настрій на зміцнення союзницьких відносин, що цілком відповідає корінним інтересам братніх народів Росії та Білорусі»,

– заявили у Кремлі.

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