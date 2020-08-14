26 підприємств Білорусі оголосили страйк, в тому числі і Білоруська АЕС (відео)

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Як мінімум 26 підприємств Білорусі приєдналися до загальнонаціонального страйку, в тому числі і Білоруська АЕС. Про це NNS повідомляє з посиланням на НВ.

За інформацією Белсат, станом на ранок п'ятниці, 14 серпня, страйк оголошено на таких підприємствах, як:

Білоруський металургійний завод Білоруський автомобільний завод БелАЕС Мінський електротехнічний завод ім. Козлова Мінський автомобільний завод Мінський маргариновий завод Мінський тракторний завод Мінський моторний завод Мінський завод колісних тягачів Мінський завод Інтеграл Мінські кабельні мережі Жабінковський цукровий завод Мінський метрополітен 4-й тролейбусний парк Мінська ТЕЦ-4 Мінська Белдержфілармонія Беленерготехпроект Белмедпрепарати Керамін Гродно Азот Гродножитлобуд Хімволокно Белкард Терразіт Нафтан Полімір

БМЗ тоже стоит pic.twitter.com/KLQTlBQQo9 — Чай з варэннем (@belteanews) August 14, 2020

Минский электро-технический продолжает бастовать pic.twitter.com/xQpdqc6lJ5 — Чай з варэннем (@belteanews) August 14, 2020

Як стало відомо NNS , трудові колективи вимагають перерахунку голосів, чесних і прозорих виборів президента Білорусі без участі Олександра Лукашенка, припинення насильства по відношенню до мирних протестувальників.

Нагадаємо, що по всій Білорусі вирують масові протести, які почалися після фальсифікованої перемоги Олександра Лукашенка на президентських виборах.

Згідно з попередніми даними ЦВК Білорусі, на виборах 9 серпня перемогу здобув Олександр Лукашенко (80,08% голосів), опозиційний кандидат Світлана Тіхановська нібито набрала 10,09% голосів.

Опозиція не згодна з оголошеними результатами. Незалежні спостерігачі повідомили, що Світлана Тіхановська перемогла щонайменше на 85 виборчих дільницях.

Акції протесту білорусів переростають у криваві зіткнення з силовиками і обертаються жорсткими затриманнями. Бійці ОМОН застосовують проти мирних громадян водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світлошумові гранати.

У ніч на 11 серпня під час протестів у Мінську загинув один протестувальник. За даними МВС Білорусі, за чотири дні протестів було затримано майже 7000 осіб.

На п'ятий день протестів ситуація змінилася не на користь чинного режиму. Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв приніс вибачення за «травми випадкових людей, які потрапили під роздачу».

Після кількох днів мовчання голова Ради Республіки Нацзібрання Наталя Кочанова звернулася до білорусів. Вона заявила, що Лукашенко «почув думки трудових колективів і доручив розібратися з усіма фактами затримань».