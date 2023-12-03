Як не потрапити в ДТП на слизькій дорозі – у патрульній поліції дали поради

У патрульній поліції дали поради, як не потрапити в ДТП на слизькій дорозі, передає НСН.

Під час ускладнення погодних умов водії транспортних засобів мають бути максимально уважними та обережними за кермом.

У Патрульній поліції Києва дали кілька порад, як не потрапити в ДТП на слизькій дорозі:

не будьте самовпевненими, якщо ваш водійський досвід, стан автомобіля чи погодні умови викликають сумніви — краще скористайтеся громадським транспортом;

перевірте стан автомобіля: гуму, фари, склоочисники, акумулятор та роботу гальм на відкритому майданчику;

під час негоди їдьте плавно, уникайте різких рухів кермом, рівномірно та виважено користуйтеся педалями;

тримайте дистанцію та гальмуйте завчасно;

зимова/слизька дорога вимагає іншого швидкісного режиму, обирайте безпечну швидкість;

пам’ятайте про потенційно небезпечні ділянки на зимовій дорозі: перехрестя, нерегульовані пішохідні переходи, зупинки (де транспорт пригальмовує, зупиняється або починає рух), а також мости та естакади, які за низьких температур леденіють;

уважно слідкуйте за іншими учасниками руху, передбачайте їхні маневри;

не забувайте, що пішоходи можуть впасти на слизькій поверхні. Наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування навчальних установ (школи, дитсадки), знижуйте швидкість до мінімуму.

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