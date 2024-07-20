Під час війни певні слова почали вживатися українцями особливо часто – як у приватних бесідах, так і в ЗМІ. Серед них і уламок чи осколок. До речі, а як правильно українською?

Пояснює редакторка Ольга Васильєва, передають «Новини України – НСН».

Уламок чи осколок – як правильно українською?

Ольга Васильєва каже, що деякі ЗМІ так бояться росіянізмів, що аж зарахували до них слово осколок і замінили його «уламком». Але в російській мові є і осколок, і обломок. Так само і в нашій:

ОСКО‌ЛОК — відбитий, відколений шматок чого-небудь твердого.

УЛА‌МОК — відбитий, відламаний шматок чого-небудь або частина чогось розбитого, поламаного, зруйнованого.

Осколок — відколений; уламок — відламаний. Поранення від вибуху – осколкове, а не уламкове. А коли люди опиняються під завалами будівель, то отримують уламкові поранення (не тільки під час воєнних дій, а й, скажімо, під час землетрусу).

Натомість спробуй-но відламати щось від снаряда — він може тільки розколотися. І саме так подає тлумачний словник одне зі значень слова осколок, – звертає увагу експертка

Осколок – дрібна частинка бомби, снаряда, міни і т. ін., що відколюється під час вибуху.

А як щодо ракети? Вона має як бойову частину, що дає осколки, так і корпус, як у літака, що дає уламки. Дістати поранення можна і від того, і від того.

Ось приклад з класики:

Тимко побачив нашого бійця, що біг без шапки і шинелі, він правою рукою підтримував відбиту осколком щелепу. (Григорій Тютюнник)

ОСКО‌ЛКОВИЙ, а, е, спец. // Утворений осколком, завданий осколком. Осколкова рана.

Не уламкова. На фронті переважно осколкові.

Осколок, на відміну від скалка чи скалки, — це військовий термін. Звідси й абревіатура ВОП (вогнепальне осколкове поранення). А ще ВОДП і ВОНП (дотичне / наскрізне).

Говорімо та пишімо правильно! – закликає Ольга Васильєва

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