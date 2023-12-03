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Тег:
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Симптоми переохолодження – у МОЗ розповіли, про що важливо знати

Журналіст
Симптоми переохолодження – у МОЗ розповіли, про що важливо знати
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У МОЗ назвали симптоми переохолодження і розповіли, як допомогти постраждалій людині, передає НСН.

Переохолодження чи холодова травма є одним із найбільших ризиків, які несе із собою зима, зазначили у Міністерстві охорони здоров’я.

“Загальне переохолодження розвивається поступово і є дуже небезпечним”, пише пресслужба.

Як діяти, якщо у вас або ж у людини поряд є ознаки загального переохолодження:

  • перш ніж надавати допомогу переконайтеся, що вам, постраждалій людині і іншим не загрожує небезпека. Тільки тоді можна перейти до наступного кроку;
  • перемістіть людину до теплого приміщення;
  • заспокойте її та поясніть свої подальші дії;
  • викличте екстрену медичну допомогу, дотримуйтеся вказівок диспетчера;
  • зніміть з людини холодний, вологий одяг;
  • якщо вона при тямі, дайте їй безалкогольні теплі напої;
  • накрийте людину термопокривалом/покривалом;
  • забезпечте їй постійний нагляд до приїзду медиків;
  • якщо до приїзду лікарів стан людини погіршується, повторно зателефонуйте диспетчеру екстреної медичної допомоги;
  • за можливості зберіть у людини чи тих, хто поряд, всю можливу інформацію щодо обставин отримання холодової травми.
  • передайте її медикам або диспетчеру.

Якщо до приїзду бригади людина знепритомніла – розпочніть серцево-легеневу реанімацію.

Симптоми переохолодження – у МОЗ розповіли, про що важливо знати

симптоми переохолодження

Читайте ще: Медичні довідки для школи та дитсадка будуть видавати сімейні лікарі – МОЗ

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