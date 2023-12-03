У МОЗ назвали симптоми переохолодження і розповіли, як допомогти постраждалій людині, передає НСН.
Переохолодження чи холодова травма є одним із найбільших ризиків, які несе із собою зима, зазначили у Міністерстві охорони здоров’я.
“Загальне переохолодження розвивається поступово і є дуже небезпечним”, пише пресслужба.
Як діяти, якщо у вас або ж у людини поряд є ознаки загального переохолодження:
- перш ніж надавати допомогу переконайтеся, що вам, постраждалій людині і іншим не загрожує небезпека. Тільки тоді можна перейти до наступного кроку;
- перемістіть людину до теплого приміщення;
- заспокойте її та поясніть свої подальші дії;
- викличте екстрену медичну допомогу, дотримуйтеся вказівок диспетчера;
- зніміть з людини холодний, вологий одяг;
- якщо вона при тямі, дайте їй безалкогольні теплі напої;
- накрийте людину термопокривалом/покривалом;
- забезпечте їй постійний нагляд до приїзду медиків;
- якщо до приїзду лікарів стан людини погіршується, повторно зателефонуйте диспетчеру екстреної медичної допомоги;
- за можливості зберіть у людини чи тих, хто поряд, всю можливу інформацію щодо обставин отримання холодової травми.
- передайте її медикам або диспетчеру.
Якщо до приїзду бригади людина знепритомніла – розпочніть серцево-легеневу реанімацію.
Симптоми переохолодження – у МОЗ розповіли, про що важливо знати
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