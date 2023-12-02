Смертельна ДТП у Києві на Печерську – в поліції розповіли подробиці

Смертельна ДТП у Києві на Печерську, внаслідок якої загинули двоє людей, сталася ввечері 1 грудня.

Про це повідомили в поліції Києва, передає НСН.

Ввечері 1 грудня до поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Старановодницькій.

Внаслідок зіткнення авто Тойота та Рено, двоє осіб, які перебували в авто Рено загинуло на місці.

Правоохоронці встановили, що водій автомобіля Тойота, рухаючись по проїжджій частині на вулиці Староноводницькій виїхав на зустрічну смугу руху, внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем Рено.

Як з’ясували правоохоронці, за кермом Тойоти перебував громадянин іншої держави, 1979 року народження, за попередньою інформацією, він був у стані алкогольного сп’яніння.

Керманича Тойоти затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Санкція статті передбачає покарання до десяти років ув’язнення.

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