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Стрітення Господнє 2024: що не можна робити

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Стрітення Господнє 2024: нова дата та що не можна робити

Стрітення Господнє – одне з двунадесятих свят у православній церкві. Цього дня згадують події з життя Ісуса Христа і Діви Марії, описані в Євангелії від Луки.

Про це пише сайт «Уніан», передає НСН.

Стрітення Господнє – це неперехідне свято і щорічно святкується через 40 днів після Різдва Христового. З 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новоюліанський календар, дата Різдва змістилася на 13 днів раніше. Тому за новим стилем Стрітення Господнє відзначають теж  на 13 днів раніше 2 лютого.  А за старим стилем – 15 лютого.

На Стрітення Господнє треба піти до храму, помолитися про сімейне благополуччя, зцілення хворих. У церкві в цей день відбувається святкова літургія.

sretenie gospodne.

У народному календарі Стрітення – це зустріч зими з весною та літом. Починаючи з цього дня, зима йде на спад, поступово втрачаючи сили. Добре свято Стрітення провести в колі близьких, помиритися з тими, з ким у сварці.

Стрітення Господнє – що не можна робити

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