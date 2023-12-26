В Україні планують запровадити нове свято – День подяки Богові

У Верховній раді зареєстровано проект, яким планують запровадити нове свято – День подяки Богові.

Про це повідомляє НСН з посиланням на проект №10371.

Проект подано народним депутатом Віктором М’яликом та групою депутатів, серед яких голова Верховної ради Руслан Стефанчук.

Текст постанови поки що відсутній на сайті парламенту.

Проте раніше М’ялик із фракції “За майбутнє” самостійно подавав законопроект, яким пропонував запровадити в Україні нове свято “День подяки Богові”.

У попередній записці до законопроекту М’ялик пропонував обрати останню неділю вересня як дату цього свята, оскільки в цей час завершується збирання врожаю.

Свята в Україні: останні новини

Як відомо, з вересня цього року Православна церква України перейшла на новоюліанський календар, який передбачає святкування Різдва 25 грудня, а не 7 січня. Крім того, День пам’яті святителя Миколи Чудотворця відзначають 6 грудня, а не 19, як було раніше.

За правилами, встановленими на час воєнного стану, в Україні 25 грудня та 1 січня є звичайними робочими днями, а не вихідними.

Раніше Верховній Раді пропонували встановити в Україні 22 жовтня “День подяки”, щоб “формувати в українському суспільстві та закріплювати на загальнонаціональному рівні вдячності”. Цей день хотіли зробити вихідним.

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