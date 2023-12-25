Як працюватимуть банки в Україні на новорічні свята – НБУ

Національний банк України (НБУ) визначив порядок роботи системи в період завершення 2023 року та на початку 2024-го. Про це йдеться у повідомленні Нацбанку, передає НСН.

Як працюватимуть банки в Україні на новорічні свята

Так, банки працюватимуть без додаткових вихідних на новорічні свята. 30, 31 грудня СЕП (система електронних платежів) продовжить працювати 24/7, водночас через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби України. Банки в ці дні самостійно приймають рішення щодо здійснення валютних операцій з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України.

Готівковий валютний ринок працює у звичайному режимі. Операційний день депозитарію НБУ в ці дні не розпочинається, пояснили в НБУ.

Аналогічно СЕП продовжить працювати 1 січня 2024 року. Банківська система України працюватиме у звичайному режимі.

Також у цей період для забезпечення безперебійної діяльності банківської системи України та належного обслуговування клієнтів банки зобов’язані заздалегідь підкріпити свої каси та банкомати готівкою різних номіналів.

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