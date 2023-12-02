Як вибрати ялинку, щоб вона стояла довго і не обсипалася: 7 порад

В деяких регіонах нашої країни продаж новорічних ялинок розпочнеться найближчим часом. Але якщо ви хочете, щоб куплена заздалегідь ялинка простояла до Різдва і Нового року, вам потрібно вибирати її дуже уважно.

Експерт розповів, на що звертають увагу професіонали, коли закуповують ялинки, щоб вони були здоровими та прослужили до Різдва. Передає НСН.

Як вибрати ялинку, щоб вона стояла довго і не обсипалася

Є певні речі, які покажуть, чи достатньо здорове дерево, щоб залишатися яскравим і пишним протягом усього святкового сезону.

Аромат дерева

Різні дерева пахнуть по-різному, але сильний, приємний і свіжий аромат є гарним показником здорового дерева. Затхлий та пліснявий запах – ознака можливого розкладання.

Рівномірно розташовані гілки

Рівномірне розташування гілок показує, що за деревом правильно доглядали. Будь-які голі ділянки означають, що дерево перебуває у стані стресу, а отже, воно не протримається до Різдва.

Колір

Перше і найпростіше, на що варто звернути увагу покупцям ялинок, – це колір. Треба, щоб ваше дерево мало якомога яскравіший і зеленіший вигляд. Не забудьте ретельно оглянути всю ялинку, щоб переконатися, що на ній немає ділянок із сірою або коричневою хвоєю.

Стан голок

Переконайтеся, що голки гнучкі, оскільки жорсткі голки, які легко ламаються, є першою ознакою дерева, що вмирає.

Опадання хвої

Перевірити хвою можна, провівши руками по гілках або постукуючи по стовбуру дерева. Майте на увазі, що деяке опадання хвої буде, але якщо опадає занадто багато, варто пошукати свіжіше дерево.

Умови зберігання

Вибирайте дерево, яке зберігається у частково затіненому місці. Деревам, які зберігалися таким чином, буде легше адаптуватися, коли їх перенесуть до приміщення.

Міцний стовбур

Міцний стовбур необхідний для безпеки і є позитивною ознакою здорової ялинки. Це свідчить про те, що за деревом добре доглядали і воно правильно розвивалося.

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