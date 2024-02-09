Як побороти стрес та емоційну виснаженість через війну – поради від психолога

Навіть при тяжкому тягарі війни та постійному стресі важливо зберігати ресурси та знаходити час для відпочинку. Звичайний душ, а також вечірки та ресторани, якщо вони сприяють відновленню енергії, можуть стати корисними засобами відпочинку.

Про це розповів військовий психолог із групи інженерного забезпечення 67-ї ОМБ Андрій Козінчук, передає НСН.

Як побороти стрес та емоційну виснаженість через війну

“Стрес треба любити, бо його задача підготувати до більшого стресу. Його не можна ігнорувати. Тобто нам треба мати ресурс. Навіть якщо ви не на війні, у мирному місті, але також живете під час війни, вам треба бути дисциплінованими”, – розповів психолог.

Психолог рекомендує встановлювати регулярний графік сну, прокидатися та харчуватися в одні й ті ж часи, а також утримуватися від використання мобільних телефонів за годину до сну та після нього.

“Ви побачите, що у вас дуже багато енергії. Приділяйте собі час – не лише поспати, поїсти і в душ сходити. Щось для себе зробити, не для сім’ї – книжку почитати, погуляти. Бо цю енергію, ресурс нам треба використати для держави. А ми не заряджаємо “мобільний телефон” і хочемо щось зробити. Ти не зможеш бути в ресурсі, переживати нормально стрес, якщо ти не ставиш себе “на зарядку””, – пояснює Козінчук.

Треба розуміти, як каже військовий, що коли ти в стресі, ти приймаєш емоційне рішення. Для того, щоб приймати раціональні рішення, треба раціонально мислити, а це не може бути в стресі. Стрес нормальний, коли ви трохи попереживали і вертаєтесь до функціональності: платите податки, піклуєтесь про себе, маєте комунікацію із соціумом, маєте роботу, бо ви її шукаєте, і навчання, бо ви його шукаєте. А коли ви не можете щось робити, сил не вистачає ні на що, робота байдужа, стосунки ламаються – тоді час йти до фахівця з ментального здоров’я, до психотерапевта.

Вечірки, концерти, ресторани під час війни – не табу?

Психолог каже, що у питаннях подолання стресу, на користь може піти навіть відвідування концертів та ресторанів – якщо це частина вашого ресурсу, то ходити можна.

“Ви їдете за кордон на море, п’єте просекко і всю ніч танцюєте на дискотеці, бо в Італії немає комендантської години. Відновилися, відчули, що знов багато енергії – і йдете знов воюєте війну, волонтерите. Відпочинок – це не заслуга, це і є “зарядка мобільного телефону”, просто у кожного свій “вхід”. “Не на часі”, “гроші краще задонать” – тут я не згоден. Якщо ти відновишся, зможеш набагато більше заробити. Відпочинок – це не подарунок. Це зобов’язання. Це як зламати ногу і на другий день піти, бо треба працювати, а травматолог каже, що два тижні має бути зафіксовано. Тут те саме, треба відновитися”, – каже він.

Повинні бути рамки

При цьому, як підкреслює Козінчук, мають бути рамки – танцювати на цвинтарі або запрошувати вдову з собою на дискотеку – це поза рамками, просити напитися ветерана, що поїхав зі мною, – поза рамками.

“Тобто тут треба поважати кордони інших. Я із задоволенням би поїхав в Італію, випив якийсь алкоголь, з’їздив на море. І повернувся би щасливий. Є хибна штука, що зроблю багато що після війни: запишусь у тренажерний зал, куплю сукню. Нема чого чекати “після війни” – уже зараз можна це робити. Війна – це не смерть всього суспільства. Солдатам в окопах все одно, що хтось собі у чомусь відмовляє чи розважається”, – констатує він.

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