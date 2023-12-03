Що робити, якщо смартфон впав у воду – корисні поради

Коли нещасний випадок призводить до того, що ваш дорогий смартфон впав у воду, багато хто почувається безсилим. Але навіть після занурення є шанс врятувати потоплений гаджет

РБК-Україна зібрав поради, які допоможуть вам врятувати телефон, якщо він впав у воду, передає НСН.

Що робити, якщо смартфон впав у воду

Виймайте з води миттєво

Ключ до порятунку утопленого смартфона – швидкі дії. Чим довше пристрій знаходиться у воді, тим вища ймовірність непоправних пошкоджень. Миттєво виймайте його з води.

Вимкніть пристрій

Якщо ваш смартфон все ще увімкнено, негайно вимкніть його. Це знизить ризик короткого замикання та підвищить шанси на успішне відновлення.

Позбавтеся акумулятора

Якщо можливо, то вийміть акумулятор. Це зменшить ризик пошкодження основних компонентів.

Висушіть пристрій

Використовуйте паперовий рушник або серветку, щоб увібрати надмірну вологу з поверхні смартфона. Не трусіть пристрій, щоб уникнути проникнення води через роз’єми.

Перевірте на працездатність

Після висихання увімкніть смартфон та перевірте його працездатність. Якщо він не вмикається, спробуйте підключити його до зарядного пристрою. У разі проблем зверніться до професіоналів.

Зверніться до майстерні

Якщо самостійні спроби не призвели до позитивних результатів, зверніться до сервісного центру. Досвідчені фахівці зможуть провести глибшу діагностику та відновлення.

Дотримання цих простих кроків може стати вирішальним фактором у рятуванні вашого смартфона від наслідків води. Будьте уважні та дійте оперативно.

Чому не можна сушити телефон за допомогою рису

Часто обговорюється використання рису та силікагелю для висихання телефону в мережі. Проте такий метод виявляється неефективним і навіть шкідливим для самого пристрою в деяких випадках.

Гранули вбирають воду лише зовні, не забезпечуючи повного висихання внутрішніх деталей, що може призвести до окислення та корозії. Цей метод допустимо лише для окремого сушіння батареї і навіть у такому разі з ризиком можливих негативних наслідків.

Ще новини України: Як не потрапити в ДТП на слизькій дорозі – у патрульній поліції дали поради