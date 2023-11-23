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Залишайтеся на зв’язку – як провести інтернет, який працюватиме без світла

Журналіст
Залишайтеся на зв’язку як провести інтернет, який працюватиме без світла22
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Як провести інтернет, який працюватиме без світла під час можливих блекаутів.

У сучасному світі дуже важливо залишатися на зв’язку та мати доступ до найсвіжішої інформації. Досягти цього українці можуть за допомогою різних технологій інтернет-зв’язку, що дозволяють провайдерам забезпечувати з’єднання з мережею навіть під час відключень світла, передає НСН.

Такою, зокрема, є xPON, яка забезпечить доступ до інтернету без електрики до 72 годин. Щоб перейти на енергозберігаючі мережі, потрібно звернутися до свого провайдера і змінити тарифний план – або самого провайдера, якщо у того немає можливості надавати відповідні послуги.

Як розповів голова Мінцифри Михайло Федоров, для використання xPON у крартиру буде проведено оптоволокно. Живлення забезпечується через павербанк або інший пристрій з аналогічною функцією (наприклад, зарядну станцію). Час роботи – близько 72 годин.

Також є й інші технології. Зокрема:

  • FTTx

Для її використання буде протягнуто оптоволокно до багатоквартирного будинку. Живлення забезпечується через павербанк або інший пристрій з аналогічною функцією. Час роботи – 4-8 годин, проте в окремих випадках він може становити близько 72 годин.

  • DOCSIS

Для неї потрібний телевізійний кабель. Живлення також забезпечується через павербанк або інший пристрій з аналогічною функцією. Час роботи – 4-8 годин, але в окремих випадках може сягати близько 72 годин.

  • xDSL

Потрібен мідний телефонний кабель (підійде від Укртелекому). Як і для інших технологій, необхідний павербанк або інший пристрій з аналогічною функцією. Час роботи – 4-8 годин.

Залишайтеся на зв’язку як провести інтернет, який працюватиме без світла2

Як підключитися

Раніше Федоров розповідав, що для підключення до енергозберігаючих мереж потрібно насамперед знайти відповідного провайдера і подати заявку на підключення. Щоб інтернет провели скоріше, краще поєднатися із сусідами, адже кожному провайдеру вигідніше підключати не одного, а відразу кілька абонентів.

Залишайтеся на зв’язку як провести інтернет, який працюватиме без світла1

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