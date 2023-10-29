В Україні створять мапу провайдерів, які забезпечують інтернет під час тривалих блекаутів

В Україні буде розроблено мапу провайдерів, які забезпечують інтернет під час тривалих блекаутів.

Про це заявили у Мінцифри, йдеться на Урядовому порталі, передає НСН,

Міністерство цифрової трансформації та ЛУН.Місто підписали меморандум про розробку мапи провайдерів, які забезпечуватимуть інтернет під час можливих знеструмлень тривалістю до 72 годин.

Найближчим часом проєкт буде доступним для жителів Києва.

“Телеком-компанії активно переходять на технології, стійкі до знеструмлень, та резервне живлення, щоб люди були онлайн під час тривалих блекаутів до 3 діб. Продовжуємо працювати з партнерами, створюємо мапу інтернету під час знеструмлень. Українці зможуть легко знайти таких провайдерів у своєму будинку або поруч і мати зв’язок”, заявила заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

Як це працюватиме

На мапі українці зможуть знайти найближчого інтернет-провайдера, який перейшов на енергоощадні мережі за технологією xPON, одразу ж отримати контактні дані та за потреби подати заявку на підключення.

Мапу регулярно оновлюватимуть і доповнюватимуть інформацією про компанії, які використовують технологією xPON.

“Крім цього, разом інформуватимемо людей про різні технології, що дають змогу бути онлайн без електроенергії, та тривалість їх роботи”, підкреслили у Мінцифри.

Як повідомлялося, українські енергетики не планують відключень світла, але підготували відповідні графіки на випадок значних пошкоджень інфраструктури унаслідок обстрілів.

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