Якими будуть графіки відключення світла, пояснили в «Укренерго»

Якими будуть графіки відключення світла у разі масованих атак рф на енергетичні об’єкти? Очільник “Укренерго” дав пояснення.

Тривалість графіків можливих відключень світла залежить від того, яким в цей день буде споживання та якими будуть спроможності електростанцій.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький, передає НСН з посиланням на ТСН.

“Залежить від того, яким може бути дефіцит потужності в системі в цілому. Якщо він буде невеликий, це не має бути 4 години, якщо він буде більше, це може бути 4 години або може бути якась інша величина. Це питання не до самих графіків, а яке в нас буде споживання в конкретний день і які будуть спроможності наших електростанцій виробити цю електроенергію”, пояснив Кудрицький.

За його словами, графіки відключень будуть переглянуті. Списки споживачів і черговість можливих відключень змінять, щоб зробити їх більш рівномірними.

“Напевно, стовідсотково ідеальної рівномірності досягнути не можна, але більш рівномірними зробити їх можна й в тому числі за рахунок того, що зараз місцева влада має набагато краще забезпечення автономними джерелами живлення, зокрема дизельними генераторами, які можуть живити об’єкти критичної інфраструктури”, зазначив очільник “Укренерго”.

Раніше в “Укренерго” повідомили, що Україна першою у світі застосує певні види захисту енергетичних об’єктів.

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