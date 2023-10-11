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Якими будуть графіки відключення світла, пояснили в «Укренерго»

Журналіст
Якими будуть графіки відключення світла, пояснили в «Укренерго»
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Якими будуть графіки відключення світла у разі масованих атак рф на енергетичні об’єкти? Очільник “Укренерго” дав пояснення.

Тривалість графіків можливих відключень світла залежить від того, яким в цей день буде споживання та якими будуть спроможності електростанцій.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький, передає НСН з посиланням на ТСН.

“Залежить від того, яким може бути дефіцит потужності в системі в цілому. Якщо він буде невеликий, це не має бути 4 години, якщо він буде більше, це може бути 4 години або може бути якась інша величина. Це питання не до самих графіків, а яке в нас буде споживання в конкретний день і які будуть спроможності наших електростанцій виробити цю електроенергію”, пояснив Кудрицький.

голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький

За його словами, графіки відключень будуть переглянуті. Списки споживачів і черговість можливих відключень змінять, щоб зробити їх більш рівномірними.

“Напевно, стовідсотково ідеальної рівномірності досягнути не можна, але більш рівномірними зробити їх можна й в тому числі за рахунок того, що зараз місцева влада має набагато краще забезпечення автономними джерелами живлення, зокрема дизельними генераторами, які можуть живити об’єкти критичної інфраструктури”, зазначив очільник “Укренерго”.

Якими будуть графіки відключення світла, пояснили в «Укренерго»1

Раніше в “Укренерго” повідомили, що Україна першою у світі застосує певні види захисту енергетичних об’єктів.

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