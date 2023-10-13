Тільки 37% українців матимуть інтернет у разі блекаутів: де найгірша і найліпша ситуація

Тільки 37% українців матимуть майже гарантовано інтернет у разі блекаутів. Це ті абоненти, які підключені до мережі (PON). Таку інформацію в інтерв’ю Liga.Tech надав директор Департаменту з розвитку фіксованого інтернету в Міністерстві цифрової трансформації України Юрій Мацик, передає НСН.

Справа у тому, що пасивна оптична мережа (PON) відзначається високою стійкістю до тривалих знеструмлень.

За словами Мацика, в окремих регіонах України показник підключень до цієї мережі значно вищий. Так, у Київській, Рівненській, та Тернопільській областях він становить близько 60%, що вказує на високу поширеність технології PON у цих регіонах. Утім, в столиці, Києві, цей показник становить лише 9%, що є критично низьким показником. Мацик зазначає, що така ситуація пов’язана з насиченістю старими технологіями у Києві, які не підтримують PON.

Міністерство цифрової трансформації активно взаємодіє з операторами мереж у Києві, закликаючи їх розвивати мережі на базі технології PON. Деякі з операторів вже планують оновлення та приймають заявки на підключення до нових мереж. Усього за минулий рік кількість абонентів PON в Україні зросла на 28%.

Додатково, в Міністерстві рекомендують громадянам підготуватися до можливих знеструмлень, щоб залишатися на зв’язку та бути готовими до екстремальних ситуацій.

Для цього уточніть у вашого провайдера, чи перейшов він на енергоощадні інтернет-мережі (xPON). Як ні, знайдіть найближчого до вас провайдера, який зробив це, — і подайте заявку на підключення. Щоб прискорити процес, можна скооперуватися із сусідами, – уточнив Мацик

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