Як виявити вірус на телефоні та видалити його: 7 слушних підказок

Сучасні смартфони є не лише засобом зв’язку, вони також зберігають інформацію про своїх власників. Тому дуже важливо, щоб ваш смартфон не встановив вірус і не “шпигував” за вами. Існує кілька ознак, які вказують на наявність вірусу. Про це розповість НСН, з посиланням на MOYO.
Як виявити вірус на телефоні та видалити його
Віруси можуть проникнути в смартфон різними шляхами, часто залишаючись непоміченими навіть у недовірливих користувачів.
Кілька поширених методів потравляння вірусу на смартфон:
- Шкідливі програми. Навіть звичні та корисні для нас програми можуть бути розроблені для зараження наших пристроїв або викрадення інформації. Шкідливі програми можна знайти не лише у сторонніх магазинах, які менш жорстко контролюються, а й у перевірених офіційних магазинах додатків.
- Через Wi-Fi. Загальнодоступні мережі можуть наражати наші смартфони на загрози. Кіберзлочинці можуть перехоплювати дані, які ми надсилаємо та отримуємо через незахищені мережі, і вірусити пристрій.
- Через повідомлення на електронну пошту. Вони обманним шляхом змушують нас розкривати конфіденційну інформацію або завантажувати зловмисне програмне забезпечення. Ці спроби фахівці з кібербезпеки називають фішингом.
- Через завантаження з диска. Деякі шкідливі вебсайти автоматично завантажують зловмисне програмне забезпечення на телефон, коли їх відвідують. Ці «попутні завантаження» можуть відбуватися без будь-яких дій з нашого боку, крім відвідування сайту.
- Через уразливості програмного забезпечення та операційної системи. Застаріле ПЗ та операційні системи можуть мати прогалини в системі безпеки, через які проскакують трояни. Регулярні оновлення часто включають виправлення для цих дірок, тому, якщо цього не робити, можуть виникнути проблеми.
Як виявити вірус у телефоні
- Зниження продуктивності
Якщо смартфон не з того, не з цього почав працювати повільніше, це може бути пов’язане з вірусом.
- Телефон поводиться хаотично
Якщо мобільний починає відкривати або закривати програми самостійно або раптово збільшилася кількість пропущених дзвінків, це також може бути ознакою трояна.
- Незнайомі програми
Якщо помітили нові програми, які не пам’ятаєте, завантажували чи ні, можливо, вони були встановлені вірусом.
- Швидка розрядка батареї
Якщо пристрій розряджається швидше, ніж зазвичай, і немає іншої очевидної причини, це може бути вірус.
- Нез’ясовний сплеск використання даних
Багато троянів передають інформацію про наш пристрій та його використання на віддалений сервер, який може споживати багато даних.
- Незвичайні витрати
Якщо помітили у своєму рахунку незрозумілі платежі, варто перевірити свій пристрій на наявність вірусів.
- Небажані спливні вікна
Вони можуть з’являтися навіть якщо не використовувати браузер активно.
Як очистити смартфон: покрокова інструкція
- Увійти до безпечного режиму. Щоб увійти в безпечний режим на більшості Андроїдів, натискають і утримують кнопку живлення, потім утримують «Вимкнути». Для iPhone знадобиться скидання до заводських налаштувань
- Перевірити програми на наявність чогось незнайомого. Якщо помічено те, що не встановлювали, воно може бути зараженим. Також враховують завантаження, що збігаються з початком проблеми.
- Видалити підозрілі програми. На більшості пристроїв це роблять у налаштуваннях, знайшовши потенційно небезпечне явище і позбавляються його. Якщо кнопка «Видалити» неактивна, є доступ адміністратора пристрою, який потрібно відкликати, перш ніж надіслати прогу у кошик.
- Скористайтеся антивірусною програмою. Є безліч надійних антивірусів для Android та для iOS. Вони допоможуть ідентифікувати та очистити від троянів.
- Очистити кеш та дані. Деякі шкідливі програми залишають дані навіть після видалення.
- Оновити операційну систему та програми. Регулярні поновлення часто містять виправлення безпеки, які можуть захистити від вірусняків.
- Скинути до заводських налаштувань. Якщо нічого не допомагає, доведеться скидати до заводських налаштувань. Всі дані та програми з мобільного зануляться, у тому числі заражені програми, цей крок відновить вихідні дані.
Встановлюйте надійні антивіруси, наприклад:
- Avast Mobile Security: сканує та видаляє троянів, захищає від крадіжки, за його допомогою можна віддалено керувати смартфоном через SMS. Також пропонує блокувальник дзвінків та VPN для додаткової захищеності девайса.
- McAfee Mobile Security: очищує пам’ять та відстежує використання даних.
- Norton Mobile Security: захищає від троянів, небезпечних програм та інших загроз. Може знайти телефон, зробити резервне копіювання контактів та блокувати дзвінки.
- Kaspersky Mobile Antivirus: автоматично сканує програми, захищає від фішингу та крадіжки. Він також має секретний код, який може стерти дані з пристрою, скинути налаштування і визначити місцеперебування.
Зрештою, у питанні безпеки смартфонів доречна перевірена часом приказка: профілактика краща, ніж лікування. Дотримуючись цих стратегій, мобільний залишиться пристроєм для зв’язку, а не джерелом стресу та вразливості. Тому нехай ваш смартфончик ніколи не хворіє.
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