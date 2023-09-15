Як виявити вірус на телефоні та видалити його: 7 слушних підказок

Сучасні смартфони є не лише засобом зв’язку, вони також зберігають інформацію про своїх власників. Тому дуже важливо, щоб ваш смартфон не встановив вірус і не “шпигував” за вами. Існує кілька ознак, які вказують на наявність вірусу. Про це розповість НСН, з посиланням на MOYO.

Як виявити вірус на телефоні та видалити його

Віруси можуть проникнути в смартфон різними шляхами, часто залишаючись непоміченими навіть у недовірливих користувачів.

Кілька поширених методів потравляння вірусу на смартфон:

Шкідливі програми. Навіть звичні та корисні для нас програми можуть бути розроблені для зараження наших пристроїв або викрадення інформації. Шкідливі програми можна знайти не лише у сторонніх магазинах, які менш жорстко контролюються, а й у перевірених офіційних магазинах додатків. Через Wi-Fi. Загальнодоступні мережі можуть наражати наші смартфони на загрози. Кіберзлочинці можуть перехоплювати дані, які ми надсилаємо та отримуємо через незахищені мережі, і вірусити пристрій . Через повідомлення на електронну пошту. Вони обманним шляхом змушують нас розкривати конфіденційну інформацію або завантажувати зловмисне програмне забезпечення. Ці спроби фахівці з кібербезпеки називають фішингом. Через завантаження з диска. Деякі шкідливі вебсайти автоматично завантажують зловмисне програмне забезпечення на телефон, коли їх відвідують. Ці «попутні завантаження» можуть відбуватися без будь-яких дій з нашого боку, крім відвідування сайту. Через уразливості програмного забезпечення та операційної системи. Застаріле ПЗ та операційні системи можуть мати прогалини в системі безпеки, через які проскакують трояни. Регулярні оновлення часто включають виправлення для цих дірок, тому, якщо цього не робити, можуть виникнути проблеми.

Як виявити вірус у телефоні

Зниження продуктивності

Якщо смартфон не з того, не з цього почав працювати повільніше, це може бути пов’язане з вірусом.

Якщо смартфон не з того, не з цього почав працювати повільніше, це може бути пов’язане з вірусом. Телефон поводиться хаотично

Якщо мобільний починає відкривати або закривати програми самостійно або раптово збільшилася кількість пропущених дзвінків, це також може бути ознакою трояна.

Якщо мобільний починає відкривати або закривати програми самостійно або раптово збільшилася кількість пропущених дзвінків, це також може бути ознакою трояна. Незнайомі програми

Якщо помітили нові програми, які не пам’ятаєте, завантажували чи ні, можливо, вони були встановлені вірусом.

Якщо помітили нові програми, які не пам’ятаєте, завантажували чи ні, можливо, вони були встановлені вірусом. Швидка розрядка батареї

Якщо пристрій розряджається швидше, ніж зазвичай, і немає іншої очевидної причини, це може бути вірус.

Якщо пристрій розряджається швидше, ніж зазвичай, і немає іншої очевидної причини, це може бути вірус. Нез’ясовний сплеск використання даних

Багато троянів передають інформацію про наш пристрій та його використання на віддалений сервер, який може споживати багато даних.

Багато троянів передають інформацію про наш пристрій та його використання на віддалений сервер, який може споживати багато даних. Незвичайні витрати

Якщо помітили у своєму рахунку незрозумілі платежі, варто перевірити свій пристрій на наявність вірусів.

Якщо помітили у своєму рахунку незрозумілі платежі, варто перевірити свій пристрій на наявність вірусів. Небажані спливні вікна

Вони можуть з’являтися навіть якщо не використовувати браузер активно.

Як очистити смартфон: покрокова інструкція

Увійти до безпечного режиму. Щоб увійти в безпечний режим на більшості Андроїдів, натискають і утримують кнопку живлення, потім утримують «Вимкнути». Для iPhone знадобиться скидання до заводських налаштувань Перевірити програми на наявність чогось незнайомого. Якщо помічено те, що не встановлювали, воно може бути зараженим. Також враховують завантаження, що збігаються з початком проблеми. Видалити підозрілі програми. На більшості пристроїв це роблять у налаштуваннях, знайшовши потенційно небезпечне явище і позбавляються його. Якщо кнопка «Видалити» неактивна, є доступ адміністратора пристрою, який потрібно відкликати, перш ніж надіслати прогу у кошик. Скористайтеся антивірусною програмою. Є безліч надійних антивірусів для Android та для iOS. Вони допоможуть ідентифікувати та очистити від троянів. Очистити кеш та дані. Деякі шкідливі програми залишають дані навіть після видалення. Оновити операційну систему та програми. Регулярні поновлення часто містять виправлення безпеки, які можуть захистити від вірусняків. Скинути до заводських налаштувань. Якщо нічого не допомагає, доведеться скидати до заводських налаштувань. Всі дані та програми з мобільного зануляться, у тому числі заражені програми, цей крок відновить вихідні дані.

Встановлюйте надійні антивіруси, наприклад:

Avast Mobile Security: сканує та видаляє троянів, захищає від крадіжки, за його допомогою можна віддалено керувати смартфоном через SMS. Також пропонує блокувальник дзвінків та VPN для додаткової захищеності девайса. McAfee Mobile Security: очищує пам’ять та відстежує використання даних. Norton Mobile Security: захищає від троянів, небезпечних програм та інших загроз. Може знайти телефон, зробити резервне копіювання контактів та блокувати дзвінки. Kaspersky Mobile Antivirus: автоматично сканує програми, захищає від фішингу та крадіжки. Він також має секретний код, який може стерти дані з пристрою, скинути налаштування і визначити місцеперебування.

Зрештою, у питанні безпеки смартфонів доречна перевірена часом приказка: профілактика краща, ніж лікування. Дотримуючись цих стратегій, мобільний залишиться пристроєм для зв’язку, а не джерелом стресу та вразливості. Тому нехай ваш смартфончик ніколи не хворіє.

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