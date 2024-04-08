В Україні настав сезон кліщів. Українці повідомляють, що паразитів дуже багато. Кліщі атакують людей та тварин

Як правильно видалити кліща розповідає педіатр Дмитро Муштин в Instagram, передає НСН.

Що робити, якщо знайшли на шкірі кліща?

Видаліть кліща негайно та акуратно. Використовуйте щипці з тонким кінчиком або пінцет, щоб захопити кліща якомога ближче до шкіри

Обережно витягніть кліща, повільним і рівномірним рухом вгору. Уникайте скручування або стискання кліща

Не беріть кліща голими руками. Вимийте руки та місце укусу

Утилізуйте кліща. Не потрібно нести його в лабораторію

Слідкуйте за тим місцем, де вас вкусив кліщ. Якщо після укусу у вас з’явився висип або симптоми, схожі на грип, вам слід звернутися до лікаря

Сезон кліщів вУкраїні – як негайно та правильно витягнути паразита

Чи є небезпека від укусу кліща?

У більшості випадків кліщ не викликає серйозних проблем. Укуси не завдають шкоди, і після видалення кліща у дитини може з’явитися безболісна червона пляма, яка зникає через кілька днів.

В якому випадку варто звернутись до лікаря?

Якщо кліщ міг бути на шкірі більше 24 годин, розглядається потреба у застосуванні антибіотику доксициклін одноразово, в якості профілактики хвороби Лайма у перші 72 години після укусу.

Частина кліща залишається в шкірі

Виник висип у вигляді “бичачого ока”, округла пляма діаметром від 1 до 20 мм, центральна частина поступово набуває блідого відтінку

У дитини виникають наступні симптоми: лихоманка, головний біль, втома, набряк суглобів або болі в м’язах чи суглобах.

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