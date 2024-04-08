В Україні настав сезон кліщів. Українці повідомляють, що паразитів дуже багато. Кліщі атакують людей та тварин
Як правильно видалити кліща розповідає педіатр Дмитро Муштин в Instagram, передає НСН.
Що робити, якщо знайшли на шкірі кліща?
- Видаліть кліща негайно та акуратно. Використовуйте щипці з тонким кінчиком або пінцет, щоб захопити кліща якомога ближче до шкіри
- Обережно витягніть кліща, повільним і рівномірним рухом вгору. Уникайте скручування або стискання кліща
- Не беріть кліща голими руками. Вимийте руки та місце укусу
- Утилізуйте кліща. Не потрібно нести його в лабораторію
- Слідкуйте за тим місцем, де вас вкусив кліщ. Якщо після укусу у вас з’явився висип або симптоми, схожі на грип, вам слід звернутися до лікаря
Сезон кліщів вУкраїні – як негайно та правильно витягнути паразита
Чи є небезпека від укусу кліща?
У більшості випадків кліщ не викликає серйозних проблем. Укуси не завдають шкоди, і після видалення кліща у дитини може з’явитися безболісна червона пляма, яка зникає через кілька днів.
В якому випадку варто звернутись до лікаря?
- Якщо кліщ міг бути на шкірі більше 24 годин, розглядається потреба у застосуванні антибіотику доксициклін одноразово, в якості профілактики хвороби Лайма у перші 72 години після укусу.
- Частина кліща залишається в шкірі
- Виник висип у вигляді “бичачого ока”, округла пляма діаметром від 1 до 20 мм, центральна частина поступово набуває блідого відтінку
- У дитини виникають наступні симптоми: лихоманка, головний біль, втома, набряк суглобів або болі в м’язах чи суглобах.
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