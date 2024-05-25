Мільйони людей користуються картками замість готівки, бо це зручно. Є чотири місця, де не можна зберігати банківську картку, щоб не зіпсувати її.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на today.ua.

Не всі знають, що потрібно правильно зберігати банківську картку.

Часто буває, що банківська картка розмагнічується чи деформується, тому перестає виконувати свою функцію. Причина у неправильному зберіганні. Куди не варто класти картку, щоб продовжити її життя?

Гарячі поверхні

Через високі температури банківська картка може деформуватися. Тому краще тримати її подалі від гарячих поверхонь або тих місць, де на карту потраплятиме сонячне світло. Водночас холод теж негативно позначається на працездатності карти. Зберігати її слід при кімнатній температурі.

Де не можна зберігати банківську картку – названо 4 місця

По сусідству з гострими предметами

Не варто класти банківську картку в кишеню рюкзака або просто кидати у сумку, тому що поруч із нею можуть опинитися ключі, монети чи інші гострі предмети. Вони можуть пошкодити поверхню карти та зробити її непридатною для використання.

Задня кишеня

Також не варто зберігати карту в задній кишені джинсів або штанів. Мало того, що за необережного руху вона може випасти, то її ще й можуть легко вкрасти. До того ж, якщо сісти на стілець чи крісло, то банківська карта в задній кишені деформується і легко може перестати працювати.

Поруч із побутовою технікою

Не варто класти карту поряд зі смарт-телевізором, Wi-Fi-роутером, мікрохвильовою піччю чи у чохол мобільного телефону. Справа в тому, що побутова техніка та смартфон випромінюють хвилі, які можуть розмагнітити банківську картку. Особливо небезпечна для неї мікрохвильова піч.

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