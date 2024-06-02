Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на медичну спільноту «Бережи себе»

Існує поширений міф, що людям із темними відтінками шкіри не потрібен сонцезахисний крем. Відомо, що темний колір шкіри еволюційно виник як адаптація до ультрафіолету в екваторіальних широтах. Це дійсно так.

Проте це не означає, що люди із засмаглою шкірою не потребують захисту від сонячних променів і стовідсотково захищені від загрозливих наслідків, як-от раку шкіри.

Від чого шкіра стає темнішою

За колір шкіри, волосся та очей відповідає пігмент меланін. Чим темніша шкіра, тим більше в ній меланіну. Частково він може захистити клітини від згубного впливу ультрафіолету, проте цей ефект зовсім незначний.

До того ж меланома та інші загрозливі стани в людей зі світлою шкірою проявляються більш помітно, а от у випадку темнішої шкіри на розпізнавання та діагностику хвороби може піти багато часу.

Таким чином лікування може відкладатись до тієї стадії розвитку хвороби, коли впоратися стає дуже важко.

Дерматологічні організації зазначають, що сонцезахист потрібен усім та щодня, незалежно від місця проживання, сезону та типу шкіри.

Чи потрібен людям із засмаглою шкірою сонцезахисний крем – пояснення медиків

Як захистити шкіру під час засмаги від сонця

УФ-випромінювання може сприяти розвитку передчасного старіння. Воно викликає дефект колагену і провокуює утворення пігментних плям. Але найбільш небезпечним побічним ефектом впливу сонячних променів на шкіру може стати розвиток меланоми – злоякісного епідермального утворення.

Меланома – злоякісна пухлина шкіри або слизових оболонок, що утворюється з меланоцитів. УФ-випромінювання вважається найбільш важливою причиною захворювання.

Найбільшу небезпеку для шкіри становить прямий вплив сонця без попереднього використання відповідної сонцезахисної косметики у вигляді крему або емульсій.

Разом із цим потрібно розуміти, що крем з високим SPF не тільки мінімізує ризики обгорання шкірних покривів, але й забезпечує гарний захист шкіри обличчя від появи почервоніння і пігментації.

Тому в літній час треба використовувати крем щонайменше з фільтром SPF 30, а на обличчі – з SPF 50. Завдяки цьому значно знижується несприятливий вплив сонця на зовнішній шар шкіри.

Важливо знати, що шкіра, покрита кремом з таким високим фільтром, набуде красивого і легкого відтінку засмаги, тільки повільніше і безпечніше.

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