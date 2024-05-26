З приходом літа зростає поява раку шкіри через дію сонячних променів. Як захистити шкіру від сонця.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на МОЗ.

Ультрафіолетове проміння негативно впливає на шкіру людини. Сонце не тільки пришвидшує старіння, викликає зморшки і пігментні плями, воно ще й спричиняє появу онкології та меланоми.

Кожного року у світі фіксується близько 3 млн випадків раку шкіри. У МОЗ розповіли, що робити для уникнення негативних наслідків впливу ультрафіолету.

1. Перебувайте переважно в затінку. Влітку пік сонця припадає на 10-16 години. У цей період бажано уникати прямого попадання сонячних променів на шкіру;

2. Користуйтеся сонцезахисним кремом. Він знижує ризик появи раку на 40%. Для щоденного використання можна обрати засоби, що містять у собі SPF 15. Якщо ви вирушаєте на курорт, то вам може знадобитися SPF 30, SPF 50 або навіть SPF 100;

3. Захищайте шкіру одягом. Навіть попри спеку намагайтеся закривати відкриті ділянки своєї шкіри, якщо контакту з ультрафіолетовими променями не уникнути;

4. Носіть капелюх. Кепки і капелюхи сьогодні є популярними аксесуарами, які чудово доповнять будь-який образ. Тому не нехтуйте цим елементом одягу, який також допоможе захистити шкіру вашого обличчя від сонячного впливу;

5. Використовуйте справжні сонцезахисні окуляри. Надавайте перевагу окулярам, які здатні не затемнювати, а саме блокувати 99% ультрафіолетових променів.

Як захистити шкіру від сонця – поради МОЗ

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