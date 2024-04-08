Звичка виливати каву в раковину чи в унітаз може бути фатальною. Так можна завдати серйозної шкоди вашій сантехніці

Про це розповідає НСН з посиланням на Expert Master.

Часом ми машинально змиваємо залишки кави в раковину або навіть в унітаз, думаючи, що це безпечно. Однак, така звичка може завдати серйозної шкоди вашій сантехніці.

Чому не можна виливати каву в раковину чи в унітаз

По-перше, кавова гуща може застопорити водопровідні труби, створюючи затори та перешкоджаючи нормальному стоку води. Це може призвести до серйозних проблем із водопостачанням у будинку і навіть до потенційних пошкоджень системи каналізації, кажуть сантехніки Master expert.

По-друге, кавові опади, потрапляючи в раковину або унітаз, можуть осідати на стінах і дні сантехнічних приладів, утворюючи наліт і плями. Це не тільки псує зовнішній вигляд, а й може спричинити неприємні запахи та полегшити розмноження бактерій і грибків.

Отже,куди викидати залишки кави?

Один із найбезпечніших і найекологічніших способів – це виливати залишки кави в зручні для цього біорозкладні контейнери або компостери. Якщо у вас їх немає, то ви можете збирати залишки кави в банку, почекати, доки вони висохнуть, а потім просто викинути в смітник.

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