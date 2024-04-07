Фрукти повинні бути у районі кожної людини. Але важливо звертати на час, коли ви їх споживаєте. Які фрукти не можна їсти на ніч

Про це повідомляє НСН з посиланням на сайт NewsBytes.

Банани

Їх слід уникати на ніч через те, що вони довго перетравлюються. Організму потрібно чимало часу, щоб перетравити цей фрукт належним чином, що може спричинити дискомфорт під час сну.

Крім того, дослідження показали, що вживання бананів може підвищити температуру тіла, що ускладнює засинання.

Не бажано їх вживати і на голодний шлунок, оскільки так можна викликати подразнення кишківника.

Банан – це пребіотичний продукт, який забезпечує організм клітковиною та стійким крохмалем для виробництва бутирату – масляної кислоти – поживної речовини, яку виробляють бактерії кишківника.

Апельсини

Апельсини відомі своїм високим вмістом вітаміну С, але їх вживання перед сном може бути проблематичним через їхню кислотність.

Фрукт може призвести до печії, підвищеної кислотності або кислотного рефлюксу, особливо в положенні лежачи, що може порушити ваш сон і викликати дискомфорт.

Антиоксиданти в апельсинах позитивно впливають на шкіру, уповільнюючи її старіння, адже вона отримує додатковий захист від вільних радикалів.

Якщо ви полюбляєте вечеряти фруктами, обов’язково передивіться свій раціон і не відкладайте вживання апельсинів на пізній час.

Які фрукти не можна їсти на ніч – ТОП-5

Кавун

Вживання кавуна на ніч може призвести до надмірної гідратації. Завдяки високому вмісту води, він може збільшити частоту відвідувань туалету, перешкоджаючи безперервному сну.

Крім того, оскільки після заходу сонця травна здатність знижується, перетравлення кавуна може бути складним завданням і вимагати більше енергії.

Якщо кавуна переїсти, то можна заробити розлад кишківника, болі в животі, метеоризм, а якщо ягоду неправильно зберігати (без холодильника), то можна ще й отримати отруєння.

Для здорової людини безпечна порція кавуна на день – це 500 г, для дітей – від 80 до 150 г. При чому цю порцію не можна з’їдати за один присід.

Гуава

Гуава багата на клітковину і має численні переваги для здоров’я, але їсти її перед сном не рекомендується. Через високий вміст клітковини може виникнути газоутворення та здуття живота.

В результаті це може навіть призвести до спазмів у шлунку, якщо не дати організму достатньо часу для перероблювання.

Виноград

Виноград є висококалорійним фруктом. Він спричиняє бродіння в кишківнику, цим погіршуючи самопочуття людини.

Виноград багатий вітамінами, амінокислотами, мікроелементами, клітковиною, пектинами, ферментами, ефірними оліями.

Також він насичує організм вітамінами групи B, що поліпшує функції кровотворення та нормалізує рівень гемоглобіну.

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