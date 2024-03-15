Календар харчування на Великий піст допоможе скласти меню на кожен день. Адже цей піст є одним з найсуворіших.

Про це йдеться на сайті «Уніан».

Цього року Великий піст буде тривати 48 днів з 18 по 4 травня.

Харчові заборони Великого посту залежать від дня тижня. Однак є загальні правила, які поширюються на весь період. Протягом Великого посту не можна їсти м’ясо, яйця, молочні продукти. Дозволені каші, овочі та фрукти, гриби, бобові, мед, тісто без яєць.

1 тиждень посту – 18-24 березня – повне утримання від їжі в перший день і сухоїдіння (вживання термічно необроблених продуктів, наприклад, сирих овочів і фруктів, сухофруктів, горіхів) у робочі дні. На вихідних можна їсти термічно оброблену їжу і заправляти її соняшниковою олією, а також пити вино.

2-6 тижні посту – 25 березня – 28 квітня – щовівторка та щочетверга дозволено їсти термічно оброблену їжу без олії, а в понеділок, середу та п’ятницю діє сухоїдіння. У вихідні можна готувати гарячі страви з додаванням олії та пити спиртне, а у великі свята (Благовіщення, Вербну неділю) можна з’їсти рибу.

7 тиждень посту – 29 квітня – 4 травня – у понеділок, вівторок і середу пропонується сухоїдіння. У четвер і суботу можна приготувати гарячі страви без олії. У Страсну п’ятницю (3 травня) рекомендується дотриматися одноденного голодування.

Такий розклад посту діє для служителів церкви і ченців. Звичайним мирянам дозволяється їсти гарячі страви в будні дні, а сухоїдіння для них вважається додатковим подвигом.

Кому можна не дотримуватися Великого посту

дітям до 14 років;

вагітним жінкам і мамам, які годують груддю;

літнім людям;

людям із хронічними хворобами, які потребують особливого режиму харчування;

людям, які займаються важкою фізичною працею.



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