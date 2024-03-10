На кордоні з Молдовою затримали ухилянта в плащі-мантії, латексній масці і гідрокостюмі. Чоловік хотів «магічно» зникнути, але «чари розвіялися» і він опинився в руках прикордонників. Про цей кумедний випадок повідомляє Державна прикордонна служба України, передає НСН.

40 річний чоловік перевтілився у міфічного персонажа, щоб непомітно перетнути кордон.

Цікавого «персонажа магічного світу» затримали днями прикордонники Білгород-Дністровського загону.

Чи то щоб злякати, або збити з пантелику прикордонників, чолов’яга перевтілився у міфічного героя – натягнув латексну маску та чорний плащ-мантію з каптуром. Він напевно сподівався, що такий стилізований вигляд допоможе йому бути непомітним, – розмірковують прикордонники

Одесит часто приїздив на р. Турунчук, щоб порибалити, тому добре знав місцевість прикордоння. Тому і вирішив цим скористатися, щоб в обхід прикордонних нарядів пробратися в Молдову в районі села Троїцьке.

До подорожі він готувався ретельно – взяв з собою термосумку, в яку поклав речовий мішок з необхідним приладдям: ніж, ліхтар, рукавиці. А щоб спостерігати чи немає поблизу прикордонників – прихопив монокуляр. Аби перетнути кордон, чоловік планував вплав подолати спочатку річку Турунчук, а потім – Дністер. Для того щоб не замерзнути від холоду та не потонути під час запливів, українець вдягнув гідрокостюм та взяв пустий тетрапрак, який у надутому вигляді допомагав би триматися на поверхні води.

Та «магічному зникненню» чоловіка завадили прикордонники. Тепер українцю доведеться відповідати за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Справу скеровано до суду.

На кордоні затримали ухилянта: відео

Хотів «магічно» зникнути: на кордоні затримали ухилянта в плащі-мантії, латексній масці і гідрокостюмі

Хотів «магічно» зникнути: на кордоні затримали ухилянта в плащі-мантії, латексній масці і гідрокостюмі

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