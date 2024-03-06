Забобонний провідник потягу «Львів-Запоріжжя» не хотів впускати до вагону жінок

Провідник потягу «Львів-Запоріжжя» не хотів впускати пасажирів до вагону, бо серед них не було чоловіків. Про це розповіла Ірина Бобик. Вона – військова. Інцидент стався вчора, 5 березня у Львові, передає НСН.

Ірина розповіла, що вона перенесла операцію, у неї триває відпустка, і їй доводиться курсувати між Хмельницьким і Червоноградом, вирішуючи різні питання.

Під час одної з подорожей і сталася неприємна подія. Ірина Бобик звернулася до «Укрзалізниці», аби та провела інструктаж зі своїми працівниками про недопустимість проявів сексизму на робочому місці.

Суть ситуації: сьогодні у Львові, при посадці пасажирів у поїзд ”Львів-Запоріжжя” 128 ЛБ НШ пан провідник, Ковбасюк Петро Петрович, відмовлявся розпочинати посадку пасажирок у вагон, аргументуючи, що першим має зайти чоловік-пасажир (чоловіка не було, і гурт пасажирок чекав на пероні), – розповіла жінка

Ірина каже, що її спроби вирішити ситуацію мирно (вона нагадала пану провіднику, що 21 століття надворі, і що жінки теж люди) пан провідник не реагував.

Лише мої аргументи, що я діюча військовослужбовиця, подіяли, і він зрештою пропустив нас у вагон. Я, звісно, розумію, що ситуація не кінець світу. Але я за те воюю, щоб у тилу мене змушували себе відчути недолюдиною на догоду магічному мисленню і давнім забобонам? – написала Ірина Бобик

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