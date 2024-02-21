У Львові залізничник освідчився у коханні на вокзалі після повернення з фронту. Його кохана також працює на залізниці.

У Львові на залізничному вокзалі сталася романтична подія. 42-річний військовий Андрій, який у цивільному житті був залізничником, освідчився своїй коханій після повернення з фронту.

Про це пише сайт «УП.життя»

Його кохана дружина Мирослава, яка також працює на залізниці, сказала «Так» перед усіма пасажирами та колегами.

Андрій та Мирослава знайомі вже 20 років. Життя розвело їх на тривалий час, але три роки тому вони знову зустрілись і стали парою.

Чоловік працював монтером колії з 2018 року. У 2023 році – добровільно долучився до ЗСУ. Після тяжкого поранення стопи на фронті чоловіку дали відпустку для лікування.

У Львові залізничник освідчився у коханні на вокзалі після повернення з фронту

Про намір освідчитися чоловік розповів колегам з «Укрзалізниці», а вони вирішили зробити йому подарунок.

«Ми разом з реабілітаційними центрами у Львові і Києві до Дня закоханих зробили безкоштовні парні поїздки на “Потягу для тебе” для деяких ветеранів на реабілітації. Андрія теж запросили, оскільки він зараз чекає на протез. Ми привітали їх з Мирославою, разом з партнерами подарували романтичну поїздку в Буковель. Вони поки що не їздили», розповіли в Укрзалізниці.

Зараз чоловік чекає на протезування, а після одужання хоче повернутися на фронт.