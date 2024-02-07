Укрзалізниця запускає онлайн-сервіс претензійного повернення квитків: як він працює

Укрзалізниця, національний перевізник пасажирів і вантажів, представив новий онлайн-сервіс для зручності пасажирів, який дозволяє швидко та зручно оформляти претензійне повернення квитків. Про це повідомляє пресслужба компанії, передає НСН.
Укрзалізниця запускає онлайн-сервіс претензійного повернення квитків
У пресцентрі зазначили, що новий сервіс стосується претензійного повернення квитків “Укрзалізниці”, особливо в тих випадках, коли неможливе або обмежене дистанційне повернення.
Раніше в таких випадках потрібно було подавати в обов’язковому порядку паперову заяву, а тепер цей процес цифровізували.
Нині можна подавати електронну версію заяви.
Час розгляду заяви залишиться незмінним, а оформити її можна з будь-якого куточка світу. Для цього достатньо мати “Дія.Підпис” та доступ до інтернету.
Як здійснити претензійне повернення квитка
Щоб подати е-заяву на повернення квитка, потрібно:
- перейти за посиланням;
- натиснути розділ “Претензійне повернення квитків”;
- внести дані в електронний бланк заяви, згідно з інструкцією на сайті;
- підписати заяву за “Дія.Підписом”;
- отримати результат розгляду заяви.
Умови повернення квитків
Як повідомляють у компанії, оформлювати претензійне повернення квитків можна виключно за наявності відповідних відміток на квитках у випадку:
- якщо пасажир не скористався квитком через хворобу чи нещасний випадок та хоче повернути квитки пізніше, ніж за годину після відправлення поїзда;
- якщо подолано тільки частину дороги, не використавши квиток повністю;
- якщо йдеться про повернення невикористаних квитків, сплачених банківською карткою в касі, з формуванням акту про повернення;
- якщо повертаються невикористані квитки, куплені в Україні, однак здані за кордоном;
- якщо йдеться про повернення групового замовлення (повністю/частково);
- якщо повертаються квитки за поїздку, скасовану з вини УЗ;
- у разі переведення пасажира у вагон нижчої категорії, ніж вказано у квитку, для отримання різниці.
“Ми ще допрацьовуємо сервіс, тож повернення паперових квитків, придбаних у касі, стане доступним пізніше. Робимо все можливе, щоб зробити сервіси залізниці сучаснішими”, — наголосили в Укрзалізниці.
Раніше ми писали: В Укрзалізниці розповіли, за скільки днів можна купити квиток на поїзд