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Економіка

Укрзалізниця запускає онлайн-сервіс претензійного повернення квитків: як він працює

онлайн-сервіс претензійного повернення квитків

Укрзалізниця, національний перевізник пасажирів і вантажів, представив новий онлайн-сервіс для зручності пасажирів, який дозволяє швидко та зручно оформляти претензійне повернення квитків. Про це повідомляє пресслужба компанії, передає НСН.

Укрзалізниця запускає онлайн-сервіс претензійного повернення квитків

онлайн-сервіс претензійного повернення квитків

У пресцентрі зазначили, що новий сервіс стосується претензійного повернення квитків “Укрзалізниці”, особливо в тих випадках, коли неможливе або обмежене дистанційне повернення.

Раніше в таких випадках потрібно було подавати в обов’язковому порядку паперову заяву, а тепер цей процес цифровізували.

Нині можна подавати електронну версію заяви.

Час розгляду заяви залишиться незмінним, а оформити її можна з будь-якого куточка світу. Для цього достатньо мати “Дія.Підпис” та доступ до інтернету.

Як здійснити претензійне повернення квитка

Щоб подати е-заяву на повернення квитка, потрібно:

  1. перейти за посиланням;
  2. натиснути розділ “Претензійне повернення квитків”;
  3. внести дані в електронний бланк заяви, згідно з інструкцією на сайті;
  4. підписати заяву за “Дія.Підписом”;
  5. отримати результат розгляду заяви.

Умови повернення квитків

Як повідомляють у компанії, оформлювати претензійне повернення квитків можна виключно за наявності відповідних відміток на квитках у випадку:

  • якщо пасажир не скористався квитком через хворобу чи нещасний випадок та хоче повернути квитки пізніше, ніж за годину після відправлення поїзда;
  • якщо подолано тільки частину дороги, не використавши квиток повністю;
  • якщо йдеться про повернення невикористаних квитків, сплачених банківською карткою в касі, з формуванням акту про повернення;
  • якщо повертаються невикористані квитки, куплені в Україні, однак здані за кордоном;
  • якщо йдеться про повернення групового замовлення (повністю/частково);
  • якщо повертаються квитки за поїздку, скасовану з вини УЗ;
  • у разі переведення пасажира у вагон нижчої категорії, ніж вказано у квитку, для отримання різниці.

“Ми ще допрацьовуємо сервіс, тож повернення паперових квитків, придбаних у касі, стане доступним пізніше. Робимо все можливе, щоб зробити сервіси залізниці сучаснішими”, — наголосили в Укрзалізниці.

онлайн-сервіс претензійного повернення квитків

онлайн-сервіс претензійного повернення квитків

Раніше ми писали: В Укрзалізниці розповіли, за скільки днів можна купити квиток на поїзд

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