Укрзалізниця запускає онлайн-сервіс претензійного повернення квитків: як він працює

Укрзалізниця, національний перевізник пасажирів і вантажів, представив новий онлайн-сервіс для зручності пасажирів, який дозволяє швидко та зручно оформляти претензійне повернення квитків. Про це повідомляє пресслужба компанії, передає НСН.

Укрзалізниця запускає онлайн-сервіс претензійного повернення квитків

У пресцентрі зазначили, що новий сервіс стосується претензійного повернення квитків “Укрзалізниці”, особливо в тих випадках, коли неможливе або обмежене дистанційне повернення.

Раніше в таких випадках потрібно було подавати в обов’язковому порядку паперову заяву, а тепер цей процес цифровізували.

Нині можна подавати електронну версію заяви.

Час розгляду заяви залишиться незмінним, а оформити її можна з будь-якого куточка світу. Для цього достатньо мати “Дія.Підпис” та доступ до інтернету.

Як здійснити претензійне повернення квитка

Щоб подати е-заяву на повернення квитка, потрібно:

перейти за посиланням; натиснути розділ “Претензійне повернення квитків”; внести дані в електронний бланк заяви, згідно з інструкцією на сайті; підписати заяву за “Дія.Підписом”; отримати результат розгляду заяви.

Умови повернення квитків

Як повідомляють у компанії, оформлювати претензійне повернення квитків можна виключно за наявності відповідних відміток на квитках у випадку:

якщо пасажир не скористався квитком через хворобу чи нещасний випадок та хоче повернути квитки пізніше, ніж за годину після відправлення поїзда;

якщо подолано тільки частину дороги, не використавши квиток повністю;

якщо йдеться про повернення невикористаних квитків, сплачених банківською карткою в касі, з формуванням акту про повернення;

якщо повертаються невикористані квитки, куплені в Україні, однак здані за кордоном;

якщо йдеться про повернення групового замовлення (повністю/частково);

якщо повертаються квитки за поїздку, скасовану з вини УЗ;

у разі переведення пасажира у вагон нижчої категорії, ніж вказано у квитку, для отримання різниці.

“Ми ще допрацьовуємо сервіс, тож повернення паперових квитків, придбаних у касі, стане доступним пізніше. Робимо все можливе, щоб зробити сервіси залізниці сучаснішими”, — наголосили в Укрзалізниці.

Раніше ми писали: В Укрзалізниці розповіли, за скільки днів можна купити квиток на поїзд