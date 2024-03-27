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Тег:
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Війна у Бєлгороді: мешканці тікають до Воронежа, але їм там не раді – що відбувається

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Війна у Бєлгороді: мешканці тікають до Воронежа, але їм там не раді – що відбувається

Війна у Бєлгороді триває. Ситуація не покращується. Місто та область постійно під обстрілами. Проводиться евакуація дітей. Дорослі бєлгородці теж намагаються виїхати, але зіштовхнулися з несподіваною проблемою.

НСН розповість, що відбувається у Бєлгороді та його околицях, звідки росія вже більше ніж два роки атакує Україну. Тепер сюди прилетів бумеранг і бєлгородці мають можливість особисто відчути, що таке війна і як це, тікати з власного дому.

Прямо зараз (на момент публікації новини) у Бєлгороді пожежі внаслідок прильотів.

Обстріли Бєлгорода і області

Нижче тільки офіційна інформація – тобто насправді атак може бути більше, а їх наслідки можуть бути серйознішими.

Так, зокрема, губернатор Бєлгородщини Гладков повідомив, що сьогодні у Бєлгороді в адміністративну будівлю врізався БПЛА. Є постраждала. Внаслідок вибуху в будівлі вибиті вікна на 3 та 4 поверхах, посічено фасад.

Як стало відомо, йдеться про будівлю обласного управління МВС.

Війна у Бєлгороді: мешканці тікають до Воронежа, але їм там не раді – що відбувається

Раніше сталися дві атаки на селище Поляна Масловопристанського поселення Шебекинського міського округу. Внаслідок вибуху пошкоджено промислове обладнання та покрівлю будівлі сільськогосподарського підприємства. Виникла пожежа.

А за минулу добу кількість обстрілів та населених пунктів, де вони відбувалися, навіть важко порахувати. Вдень і вночі під атаками були Бєлгород та район. Є поранені. Руйнування виявлені у селищі Розумне – 2 будинки; в Дубовському поселенні – 37 будинків, 3 багатоповерхівки, соціальний об’єкт, офісне приміщення, гараж, 13 автівок; у Тавровському поселенні – 15 приватних будинків, гаражі, 12 автівок. Також під атакою були міста Грайворон і Шебекіне, села Муром, Терезівка, Старосілля, В’язове, Головчино, Козинка, Малинівка, Богун-Городок, Біловське, Майське, Новосадовське, Крутологське, Малиновське, Краснооктябрське сільські поселення, хутір Панков тощо. Тут скрізь теж є руйнування.

Звісно, мешканці Бєлгородщини не дуже хочуть жити у таких умовах. І якщо дітей вивозять організовано (їх, за словами Гладкова, вже евакуйовано 2,5 тисячі), то дорослим доводиться рятуватися самостійно.

Але це не так просто. Адже в інших регіонах їм відмовляються здавати квартири. Зокрема, така ситуація у Воронежі. Місцеві не хочуть брати квартирантів з Бєлгородщини, вважаючи, що оренда не буде довгою. Мовляв, обстріли припиняться через місяць і квартирант з’їде.

Звісно, це вони дарма беруть приклад з Арестовича про “два-три тижні” – навряд чи обстріли припиняться… Але обличчя своє показали. Так виглядає взаємодопомога по-російськи.

Війна у Бєлгороді: мешканці тікають до Воронежа, але їм там не раді – що відбувається

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А ще білгородців образив пропагандист Соловйов. Він назвав їх скарги на обстріли мерзенними істериками. А вони, в свою чергу, запросили його переїхати до них у Бєлгород та назвали різними негарними словами.

солов1ов

соловйов

Отже, все “йде за планом”, павуки жеруть одне одного у банці – і це добре!

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