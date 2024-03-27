Війна у Бєлгороді: мешканці тікають до Воронежа, але їм там не раді – що відбувається

Війна у Бєлгороді триває. Ситуація не покращується. Місто та область постійно під обстрілами. Проводиться евакуація дітей. Дорослі бєлгородці теж намагаються виїхати, але зіштовхнулися з несподіваною проблемою.

НСН розповість, що відбувається у Бєлгороді та його околицях, звідки росія вже більше ніж два роки атакує Україну. Тепер сюди прилетів бумеранг і бєлгородці мають можливість особисто відчути, що таке війна і як це, тікати з власного дому.

Прямо зараз (на момент публікації новини) у Бєлгороді пожежі внаслідок прильотів.

Обстріли Бєлгорода і області

Нижче тільки офіційна інформація – тобто насправді атак може бути більше, а їх наслідки можуть бути серйознішими.

Так, зокрема, губернатор Бєлгородщини Гладков повідомив, що сьогодні у Бєлгороді в адміністративну будівлю врізався БПЛА. Є постраждала. Внаслідок вибуху в будівлі вибиті вікна на 3 та 4 поверхах, посічено фасад.

Як стало відомо, йдеться про будівлю обласного управління МВС.

Раніше сталися дві атаки на селище Поляна Масловопристанського поселення Шебекинського міського округу. Внаслідок вибуху пошкоджено промислове обладнання та покрівлю будівлі сільськогосподарського підприємства. Виникла пожежа.

А за минулу добу кількість обстрілів та населених пунктів, де вони відбувалися, навіть важко порахувати. Вдень і вночі під атаками були Бєлгород та район. Є поранені. Руйнування виявлені у селищі Розумне – 2 будинки; в Дубовському поселенні – 37 будинків, 3 багатоповерхівки, соціальний об’єкт, офісне приміщення, гараж, 13 автівок; у Тавровському поселенні – 15 приватних будинків, гаражі, 12 автівок. Також під атакою були міста Грайворон і Шебекіне, села Муром, Терезівка, Старосілля, В’язове, Головчино, Козинка, Малинівка, Богун-Городок, Біловське, Майське, Новосадовське, Крутологське, Малиновське, Краснооктябрське сільські поселення, хутір Панков тощо. Тут скрізь теж є руйнування.

Звісно, мешканці Бєлгородщини не дуже хочуть жити у таких умовах. І якщо дітей вивозять організовано (їх, за словами Гладкова, вже евакуйовано 2,5 тисячі), то дорослим доводиться рятуватися самостійно.

Але це не так просто. Адже в інших регіонах їм відмовляються здавати квартири. Зокрема, така ситуація у Воронежі. Місцеві не хочуть брати квартирантів з Бєлгородщини, вважаючи, що оренда не буде довгою. Мовляв, обстріли припиняться через місяць і квартирант з’їде.

Звісно, це вони дарма беруть приклад з Арестовича про “два-три тижні” – навряд чи обстріли припиняться… Але обличчя своє показали. Так виглядає взаємодопомога по-російськи.

А ще білгородців образив пропагандист Соловйов. Він назвав їх скарги на обстріли мерзенними істериками. А вони, в свою чергу, запросили його переїхати до них у Бєлгород та назвали різними негарними словами.

Отже, все “йде за планом”, павуки жеруть одне одного у банці – і це добре!

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