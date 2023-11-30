У Росії визнали ЛГБТ екстремістською організацією. Про це повідомляють росЗМІ, передає НСН.

Верховний суд Росії визнав «міжнародний громадський рух ЛГБТ» екстремістською організацією.

На засіданні був присутній лише представник Мін’юсту. Судовий процес пройшов у закритому режимі – справа позначена грифом ‘таємно’. Про це пише, зокрема, видання «БАЗА».

Раніше російські правозахисники просили відхилити позов Мін’юсту про визнання «міжнародного руху ЛГБТ» екстремістською організацією – за їхньою версією, такого руху просто не існує.

Мін’юст Росії подав позов про заборону «міжнародного громадського руху ЛГБТ» у Росії 17 листопада. Відомство не уточнило, що саме воно вважає рухом, хто до нього входить і як він влаштований.

Нагадаємо, у Росії екстремістськими організаціями визнані також Фейсбук, Інстаграм та багато чого іншого. Майже весь оточуючий світ – це екстремісти, і тільки росіяни білі і пухнасті зайчики. Сидять і нікого не чіпають. Ну, ще таліби хіба та ХАМАС…

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