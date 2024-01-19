У РФ серійного душителя пенсіонерок посмертно нагородили медаллю ‘За відвагу’. Він потрапив у відео ‘Ангельського безсмертного полку СВО’. Про це повідомляє громадський рух ‘Удмуртія проти корупції’, передає НСН.

Серійний вбивця воював в Україні, де і був ліквідований.

Глава Увінського району Володимир Головін опублікував у мережі відео під назвою ‘Ангельський безсмертний полк спеціальної військової операції’. У ролику помітили фотографію Максима Мишкіна, якого у 2009 році засудили до 24 років і 11 місяців колонії суворого режиму за подвійне вбивство, замах на третє вбивство та пограбування.

Під час суду Мишкіну було 26 років, у ЗМІ його називали ‘душителем стареньких’. Чоловік проникав до будинків своїх жертв, душив їх подушкою, а потім виносив гроші, цінні речі та продукти. Його третій жертві вдалося вижити та заявити на нього в поліцію.

Могилу окупанта знайшли на Хохряківському цвинтарі Іжевська.

Зазначається, що він загинув 22 лютого минулого року у віці 40 років. На могилі немає прапорів та вінків ПВК Вагнер, вірогідно, окупант загинув у лавах іншої приватної військової компанії.

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