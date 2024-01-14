Окупанти оголосили дезертирами і шпигунами сербських найманців, які воювали на Донбасі. Про це йдеться у свіжому звіті ISW 13 січня, передає НСН з посиланням на Інтерфакс.

Сербських найманців, які воювали у складі російських окупаційних військ у Донецькій області, оголосили дезертирами і військовими злочинцями після того, як вони відмовилися брати участь у бойових діях без достатнього озброєння.

Сербський снайпер Деян Берич (також відомий як “Дека”), який воював в Україні з часу першого вторгнення Росії 2014 року, займається вербуванням російських найманців у Сербії та став членом передвиборчої команди Путіна, опублікував у січні відеозвернення, у якому звинуватив командирів російського 119-го гвардійського повітрянодесантного полку (ПДВ) у жорстокому поводженні із сербськими найманцями із загону “Вовки”, – ідеться в повідомленні

За даними аналітиків, підрозділи 119 гвардійського полку ВДВ російських окупантів діють на південному фланзі Бахмута Донецької області в районі Кліщівки.

Берич стверджував, що командири 119 полку ВДВ змусили сербських найманців провести штурм без достатнього озброєння, що спонукало весь загін відмовитися від продовження атак і вимагати переведення до прилеглих чеченських підрозділів спецпризначенців “Ахмат”. Берич заявив, що російські військові і поліцейські оголосили сербських найманців дезертирами і військовими злочинцями, роззброїли їх, виштовхнули з окопів і змусили зізнатися в тому, що вони шпигуни, – розповіли в ISW

Аналітики Інституту з посиланням на власні джерела вказують, що звернення Берича є прямою ознакою того, що між російськими силовиками в найближчому оточенні глави РФ Володимира Путіна вибухнула “кланова війна”.

Зазначимо, що раніше Центр стратегічних комунікацій повідомляв:

Офіційний представник кремля пєсков 9 січня, зі словами «це прерогатива міноборони», відмовився коментувати відеоскаргу сербських найманців, у якій вони розповіли про знущання з них у російській армії.

За словами берича, серби почали приїжджати до рф для служби в окремому підрозділі «Вовк». Вони підписували контракт з мо рф у військовій частині в підмосков’ї та були зараховані до 119-го полку 106-ї тульської повітряно-десантної дивізії.

Після цього їх переправляли до рязані, а потім до окупованого Луганська. Там вони зіткнулися з тим, що російські військові називають їх циганами, посилають на штурм без зброї, б’ють і пропонують зізнатися в шпигунстві. Вранці 8 січня до них приїхала військова поліція, відкрила вогонь над їхніми головами та побила. У підсумку і з’явилося це відеозвернення до путіна.

Відеозвернення Берича

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