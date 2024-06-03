У Празі росіяни напали на українських волонтерів (відео)

1 червня у Празі росіяни напали на українських волонтерів ініціативи Prague Maida. Вони збирали кошти на допомогу України.
Пише «Дивогляд», передає сайт «новини України – НСН».
Цей інцидент стався на Староміській площі. Відео побиття опублікував у соцмережах один з українських волонтерів. На ньому видно, як група чоловіків та жінок, говорячи російською мовою, наближаються до волонтерів.
У Празі росіяни напали на українських волонтерів
Я чесно кажучи мутно пам‘ятаю, як все проходило
І в який саме момент вибили мій телефон з рук (після чого я вже роз‘ярилась)
Друге відео хлопця чеха pic.twitter.com/9rjP1PsyB5
— No Name (@_Nameless_Mira) June 1, 2024
Під час нападу, учасники кричали один на одного російською та українською мовами. А також використовували як зброю, парасольку. В результаті чого був пошкоджений стенд волонтерів.
У поліції Праги підтвердили, що виїжджали на Староміську площу у суботу.
«Кримінальні слідчі з’ясовують усі обставини події. Вони розслідують, що сталося на місці інциденту. Ніхто не був затриманий або позбавлений особистої свободи», – сказала речниця поліції Єва Кропачова.
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