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У Празі росіяни напали на українських волонтерів (відео)

Автор -
Журналіст
У Празі росіяни напали на українських волонтерів

1 червня у Празі росіяни напали на українських волонтерів ініціативи Prague Maida. Вони збирали кошти на допомогу України.

Пише «Дивогляд», передає сайт «новини України – НСН».

Цей інцидент стався на Староміській площі. Відео побиття опублікував у соцмережах один з українських волонтерів. На ньому видно, як група  чоловіків та жінок, говорячи російською мовою, наближаються до волонтерів.

У Празі росіяни напали на українських волонтерів

Під час нападу, учасники  кричали один на одного російською та українською мовами. А також використовували як зброю, парасольку. В результаті чого був пошкоджений стенд волонтерів.

У поліції Праги підтвердили, що виїжджали на Староміську площу у суботу.

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«Кримінальні слідчі з’ясовують усі обставини події. Вони розслідують, що сталося на місці інциденту. Ніхто не був затриманий або позбавлений особистої свободи», – сказала речниця поліції Єва Кропачова.

 

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