У Празі росіяни напали на українських волонтерів (відео)

1 червня у Празі росіяни напали на українських волонтерів ініціативи Prague Maida. Вони збирали кошти на допомогу України.

Пише «Дивогляд», передає сайт «новини України – НСН».

Цей інцидент стався на Староміській площі. Відео побиття опублікував у соцмережах один з українських волонтерів. На ньому видно, як група чоловіків та жінок, говорячи російською мовою, наближаються до волонтерів.

У Празі росіяни напали на українських волонтерів

Я чесно кажучи мутно пам‘ятаю, як все проходило

І в який саме момент вибили мій телефон з рук (після чого я вже роз‘ярилась)

Друге відео хлопця чеха pic.twitter.com/9rjP1PsyB5 — No Name (@_Nameless_Mira) June 1, 2024

Під час нападу, учасники кричали один на одного російською та українською мовами. А також використовували як зброю, парасольку. В результаті чого був пошкоджений стенд волонтерів.

У поліції Праги підтвердили, що виїжджали на Староміську площу у суботу.

«Кримінальні слідчі з’ясовують усі обставини події. Вони розслідують, що сталося на місці інциденту. Ніхто не був затриманий або позбавлений особистої свободи», – сказала речниця поліції Єва Кропачова.

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