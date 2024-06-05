У Чехії блискавка вдарила в дерево, під яким ховались люди: є постраждалі

2 червня у Чехії блискавка вдарила в дерево, під яким ховались люди на дитячому святі. Постраждало 20 осіб.

Пише «Обозреватель», передає сайт «новини України – НСН».

У неділю парку міста Ліберець блискавка вдарила у дерево під яким ховалися люди на святкуванні дня захисту дітей. Постраждало 20 осіб, серед них 10 дітей.

Відомо, що двох постраждалих осіб госпіталізували до сусіднього міста Яблонець-над-Нисою. Ще одного вертольотом доправили до лікарні Праги. Декількох потерпілих медики реанімували на місці інциденту.

Дуб у який влучила блискавка, залишився неушкодженим. На людей не впало жодної гілки.

У Чехії блискавка вдарила в дерево

Після удару блискавки люди розповіли що був гучний звук. Люди під деревом попадали на землю. На заході були присутні кілька сотень громадян, хоча дехто пішов через дощ.

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