Титул «Міс Світу» здобула модель із Чехії Кристина Пишкова. Вона стала 71-ю переможницею конкурсу.

Про це пише сайт Miss World. У цьому році конкур проходив в Індії, в Мумбаї. У ньому взяли участь понад 100 дівчат з різних країн світу.

Кристині Пишковій 24 роки, вона вивчає право й бізнес-адміністрування, працює моделлю та заснувала Krystyna Pyszko Foundation.

Дівчина відкрила англомовну школу для малозабезпечених дітей у Танзанії, де вона також працювала волонтером. Переможниця конкурсу любить грати на флейті та скрипці та обожнює музику й мистецтво, адже провела девʼять років у Академії мистецтв.

Титул «Міс Світу» здобула модель із Чехії

Україну на конкурсі «Міс Світу 2024» представляла 19-річна Софія Шамія, яка потрапила до чвертьфіналісток 71-го конкурсу «Міс Світу».

«Міс Світу» — це один із найпрестижніших конкурсів краси у світі. Його започаткував англієць Ерик Морлі у 1951 році

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