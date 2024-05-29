Росіяни вирішили покататися на гідроциклі по Дніпру, «забувши» напевно про заборону виходу на воду від Ради оборони. FPV-дрон нагадав їм правила поведінки під час військового стану.

Про це інфрмує начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передають Новини України – НСН.

Ці росіяни, напевно, забули заборону Ради оборони Херсонщини про вихід на водні обʼєкти. І вирішили покататися на гідроциклі. Але FPV-дрон, який ми передали нашим бійцям, виправив це непорозуміння, – пише Прокудін у Телеграмі

Він розповів, що прикордонники влучним ударом “відмінусували” двох окупантів разом з водним мотоциклом.

Продовжуємо допомагати нашим воїнам, аби таких прекрасних відео було ще більше, – закликав очільник Херсонської ОВА

Росіяни вирішили покататися на гідроциклі по Дніпру – ось, що з ними сталося: відео

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