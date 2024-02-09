Гігантська пожежа у Москві сьогодні: палали багатоповерхівки (відео)

Гігантська пожежа у Москві сталася сьогодні, 9 лютого, вночі. Там спалахнули багатоповерхівки біля станції метро «Аеропорт». Відео масштабного загоряння оприлюднив Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, передає НСН.

Спочатку спалахнув дах одного із шестиповерхових будинків. Площа пожежі склала 2 тисячі квадратних метрів, а потім сягнула 4 тисяч.

Мешканці з вікон благали про допомогу. Почалася евакуація. Стала обвалюватися покрівля. Загорілися вже і квартири.

Вогонь швидко перекидався на дахи сусідніх будинків. Спалахнули ще три з них.

За словами мешканців, гасити пожежу почали лише через 30 хвилин після її початку. Тому загоряння встигло сягнути гігантських масштабів.

‘П…ц нашому дому’ – на відео мешканці обговорюють пожежу, гасити яку почали через 30 хв після займання

Врешті до ліквідації пожежі залучено понад 130 фахівців та 41 одиницю техніки, направлено 2 вертольоти Ка-32 Московського авіаційного центру.

Гігантська пожежа у Москві сьогодні – названо причину

За фактом гігантської пожежі у житлових будинках у Москві організовано дослідчу перевірку. Серед верський розглядався підпал. Але згодом прийшли до того, що пожежа сталася через порушення роботи обладнання системи антиобмерзання обігріву краю покрівлі і водостоків будівлі.

Під час огляду місця події встановлено, що в районі розташування горищного приміщення між першим та другим під’їздами утворилася зона термічних ушкоджень. Електропроводка та електрообладнання у цій зоні на момент огляду були знищені термічним впливом.

Отже, комунальний колапс на росії продовжується. Грошей на те, аби довести систему до ладу, у країни-агресорки немає – усе йде на війну. Тому ситуація надалі буде лише погіршуватися. Про це, до речі, говорять і самі ж російські експерти.

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