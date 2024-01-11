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Під час комунального колапсу росіяни гріються пожежами – вночі палало у Москві і Підмосков’ї (відео)

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Під час комунального колапсу росіяни гріються пожежами – вночі палало у Москві і Підмосков’ї (відео)

Сьогодні вночі сильно палало у Москві і Підмосков’ї. Масштабні пожежі охопили важливі об’єкти росіян. У мережі публікують відео з місць подій, передає НСН.

Гігантська пожежа в Обуховому

Так, гігантська пожежа сталася у підмосковному селищі Обухове. Там горів цех із виробництва полімерної продукції. Площа пожежі склала 10000 квадратних метрів. Цех вигорів вщент.

Палало у Москві

Ще одна велика пожежа сталася у самій Москві.

На шосе Ентузіастів горіла одноповерхова адміністративно-виробнича будівля. Повідомляється, що там проходили навчання військових IT фахівців. Площа пожежі склала більше 3000 квадратних метрів.

Нагадаємо, у росії стався комунальний колапс, і ситуація загострюється з кожним днем. Через поганий стан системи і сильні морози виходять з ладу одна за одною тепломережі у різних містах країни-агресорки. Росіяни намагаються грітися електрикою, але з ладу виходять підстанції. Особливо важка ситуація у Підмосков’ї. А на вихідних в центральній частині росії обіцяють посилення морозів.

Нагадаємо, раніше ми писали: Навіть батареї луснули: мешканці Підмосков’я замерзають у своїх квартирах (фото)

А ще: Жителі міст під Москвою гріються біля багать на вулиці: що сталося (фото)

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