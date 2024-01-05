Навіть батареї луснули: мешканці Підмосков’я замерзають у своїх квартирах

На росії, яка лякала Україну і Захід холодом, мешканці Підмосков’я замерзають у своїх квартирах у січні 2024 року. Про це повідомляють різні російські ЗМІ і Телеграм-канали. Зокрема, Телеграм-канал «База», передає НСН.

Через аномальні морози жителі Підмосков’я залишилися взимку без опалення та гарячої води. Комунальна система не впоралася. Температура в квартирах падає з кожним днем ​​— аварійні бригади не справляються з ремонтом батарей.

Заморозки у Подільську, Химках, Балашихі та Люберцях вдарили по батареях у під’їздах, вони не витримали перепадів температур та луснули. У Климовську (мікрорайон Подільська) без опалення залишилося майже 20 тисяч людей. Люди замерзають, а адміністрація, за їхніми словами, не відповідає на заявки.

Така сама ситуація в Химках: дехто виживає без опалення з кінця грудня. За словами мешканців будинку на Ленінському проспекті, сантехнік лише виміряв температуру їх батарей і пішов, а Мосенерго просить чекати і оголошує, що бригада має надто багато заявок.

За даними «Бази», гарячої води та тепла також немає у будинках і на низці інших вулиць Хімок. За словами мешканців, температура в деяких квартирах опустилася нижче за десять градусів.

А от мешканці військового містечка в Сонячногірську, за їхніми словами, мерзнуть у своїх будинках з кінця осені. Адміністрація пояснила їм, що проблема виникла через іржаві труби, і попросила «якось пережити зиму». Після заморозків опалення зникло остаточно.

Зате росія витрачає мільярди на війну в Україні. А «піддані» мовчать.

Мешканці Підмосков’я замерзають у своїх квартирах: фото

Нагадаємо, раніше ми вже писали, що Під Москвою росіяни замерзають у своїх квартирах – гроші пішли на війну, а працівників котелень мобілізували

Читайте також новини України: Проявляти силу: Зеленський назвав головну мету України взимку