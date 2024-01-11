Під Кремінною росіяни випадково взяли штурмом власні позиції. А переможцем в епічній битві стала українська артилерія. Про це НСН повідомляє з посиланням на військовослужбовця 24-го штурмового батальйону «Айдар» ЗСУ Станіслава Бунятова під позивним «Осман».

Під Кремінною на Луганщині у окупантів трапився видатний інцидент із дружнім вогнем, в ході якого новоприбулий підрозділ ЗС РФ узяв штурмом свої ж позиції. Між двома підрозділами армії РФ стався бій. Переможців врештіі накрила українська артилерія.

За даними Бунятова, «військово-тактичний фурор» ЗС РФ стався на захід від Кремінної, що на Луганському напрямку.

Новоприбулий підрозділ залетів на штурм своїх позицій, БМП-2 покосив багато «ворогів», а потім їх хтось знищив. Дуже жорстким був бій, – розповів Осман

Він уточнив, що по переможцях цієї епічної битви відпрацювала українська артилерія.

Під Кремінною росіяни влаштували епічний бій

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