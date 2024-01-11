12
Тег:
thebest-ТРЕШВійнаЛуганськ
12

Під Кремінною росіяни випадково взяли штурмом власні позиції

Адмін сайту
Під Кремінною росіяни випадково взяли штурмом власні позиції

Під Кремінною росіяни випадково взяли штурмом власні позиції. А переможцем в епічній битві стала українська артилерія. Про це НСН повідомляє з посиланням на військовослужбовця 24-го штурмового батальйону «Айдар» ЗСУ Станіслава Бунятова під позивним «Осман».

Під Кремінною на Луганщині у окупантів трапився видатний інцидент із дружнім вогнем, в ході якого новоприбулий підрозділ ЗС РФ узяв штурмом свої ж позиції. Між двома підрозділами армії РФ стався бій. Переможців врештіі накрила українська артилерія.

За даними Бунятова, «військово-тактичний фурор» ЗС РФ стався на захід від Кремінної, що на Луганському напрямку.

Новоприбулий підрозділ залетів на штурм своїх позицій, БМП-2 покосив багато «ворогів», а потім їх хтось знищив. Дуже жорстким був бій, – розповів Осман

Він уточнив, що по переможцях цієї епічної битви відпрацювала українська артилерія.

Під Кремінною росіяни влаштували епічний бій

Під Кремінною росіяни випадково взяли штурмом власні позиції

Ще новини України: Росіяни знову «випадково» скинули бомбу: цього разу на окуповане Рубіжне

Якщо ви хочете подякувати нам за нашу роботу, ви можете це зробити тут
Все про допомогу

Схожі публікації

To Top
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ви блокуєте нашу рекламу

Встановіть наш додаток для зручнішого перегляду сайту. Або додайте сайт у БІЛИЙ список.
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×