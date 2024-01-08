Росіяни знову «випадково» скинули бомбу: цього разу на окуповане Рубіжне

Росіяни знову «випадково» скинули бомбу. Цього разу вона впала на окуповане Рубіжне, що на Луганщині. Це сталося вранці 8 січня під час масованої атаки на Україну, передає НСН.

Про інцидент повідомив фейковий глава угруповання “Луганська Народна Республіка” Леонід Пасічник у своєму Телеграмі.

Пасічник стверджує, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Але, вірогідно, є руйнування, бо мешканців довелося евакуювати.

При виконанні бойових завдань літаком повітряно-космічних сил російської федерації над містом Рубіжне відбулося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу “ФАБ-250”. На щастя, ніхто не постраждав. Мешканців найближчих будинків оперативно евакуювали. Усім запропонували розміститися у пункті тимчасового розміщення. Там зараз перебуває п’ятеро людей, включаючи двох дітей. Інші ухвалили рішення про розміщення у родичів і друзів, — написав Пасічник

Він зазначив, що на місці працює слідчо-оперативна група МВС, а також представники МНС та військової комендатури.

“Фахівці ухвалюють рішення про знешкодження боєприпасу. Ситуацію тримаю на особистому контролі”, — звітував так званий “глава ЛНР”

Окуповане Рубіжне було під атакою росіян

Фото ілюстративне, джерело “Радіо Свобода”

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