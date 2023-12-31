Новорічне звернення путіна цього разу обійшлося без фальшивих військових (відео)

Російський диктатор володимир путін виступив із новорічним зверненням до громадян держави-терориста. Цьогоріч воно обійшлося без пафосного залучення окупантів, але очільник РФ назвав їх героями та заявив про гордість. Про це пише OBOZ.UA, передає НСН.

Новорічне звернення путіна цього разу обійшлося без фальшивих військових

Виступ диктатора вже вдень 31 грудня за московським часом показали в ефірі російські телеканали на Далекому Сході. Кремлівський очільник десь розгледів згуртованість російського суспільства і заявив, що народ РФ залишається єдиним і в помислах, і в праці, і у бою.

Він також звернувся до окупантів, які саме в ці хвилини займаються вбивствами українців, і зазначив, що пишається і захоплюється ними.

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