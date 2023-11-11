На росії керівництво ОВС влаштувало масову бійку під час святкувань дня поліції, головний поліцай в комі (відео)

Щось давненько ми не публікували добірок у нашій постійній рубриці “треш-вісті з боліт” Але це не означає, що на росії закінчилися такі новини. Вони там відбуваються щодня. Щоб ви так довго не нудьгували, тримайте одну з таких. У Якутії керівництво ОВС влаштувало масову бійку під час святкувань дня поліції, і тепер головний поліцай в комі.

Про це розповідає російське видання База, публікує відео з місця веселих подій.

Зазначається, що учора співробітники ОМВС Росії у Ленському районі всю ніч тусили в кафе «Ліна». Свято йшло добре, поки під ранок не почалася бійка між керівниками відділу. Спочатку 30-річний голова місцевого ОЕБіПК, капітан Севрюгін посварився з начальником тилу, а потім і з 40-річним ВРІО голови відділу поліції, підполковником Надточієвим (на фото нижче).

В результаті Надточієв отримав кілька ударів в обличчя.

Для Надточієва вечірка закінчилася реанімацією та комою, із Севрюгіним же зараз працюють слідчі.

На росії керівництво ОВС влаштувало масову бійку під час святкувань дня поліції: відео

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