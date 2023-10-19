Треш-вісті з боліт 19 жовтня: проблеми з презервативами на росії, побили біженку з Конго в магазині, Лавров в Пхеньяні

Щось давно ми не публікували новин з нашої традиційної рубрики «треш-вісті з боліт». Ви ж не подумали, що вони раптом скінчилися? Звісно, ні. На території божевільної бензоколонки, яка всіх повчає, як треба жити, а сама бовтається в багнюці століттями, їх вистачає щодня. То ж зустрічайте треш-вісті з боліт 19 жовтня на НСН у нашій новій добірці.

Треш-вісті з боліт 19 жовтня

На росії проблеми з презервативами

І це дуже сумна новина, адже чим краще московити розмножуватимуться, тим гірше усій планеті.

А проблеми з презервативами, власне, виникли от через що.

Презервативи у росії (марки BAYAN, Torex, «Гладіатор») роблять із заготовок, так званого балика, який до лютого 2022 року закуповували у Європі. Після нападу на Україну постачання припинилося і компаніям довелося шукати нових постачальників. Знайшли їх вже традиційно в Китаї та Малайзії, і ось тут з’явилася проблема з розмірами.

Середньостатистичний розмір пеніса в азіатів менший, ніж у європейців та росіян, тому балик в Азії довелося робити на замовлення — більшого розміру. Через це зросли ціна та термін виробництва.

Син Стаса Наміна зарізав брата і бабусю

Нація, яка вироджується через алкоголь, наркотики та і просто дурну голову, тоне у злочинності. Не рідко фігурантами кримінальних зведень стають так звані «небожителі». От як у цьому випадку, наприклад.

У Підмосков’ї знайдені вбитими син та теща засновника гуртів «Парк гіркого» та «Квіти» Стаса Наміна.

За підозрою у вбивстві затримано їхнього родича, ще одного сина Стаса Наміна 39-річного Романа Мікояна. Повідомляється, що на момент скоєння убивства він міг бути під дією наркотиків.

Мікоян вже у всьому зізнався. Сказав, що причиною нападу стала ворожнеча, яка давно була між ним і зарізаними членами сім’ї. Бабусю він зарізав уві сні, а брата – потім.

Сенатор влаштував ДТП

А ще один «небожитель» сенатор Геннадій Ємельянов влаштував ДТП та перекинувся на джипі у Татарстані. Аварія сталася на трасі Чистополь-Нижньокамськ. Управляючи «Тойотою ленд крузером», Ємельянов пішов на обгін там, де це заборонено, зачепив інший автомобіль і вилетів з траси. Його госпіталізували з множинними переломами ребер, струсом головного мозку та закритою черепно-мозковою травмою.

Епічна бійка в магазині: побили біженку з Конго

Відвідувачка продуктового магазину побила біженку з Конго після зауваження. Росіянка складала фрукти різних сортів в один пакет, а коли біженка на ім’я Аннет сказала їй про це, то отримала кілька зауважень про свій колір шкіри, а потім і серію ударів.

Все сталося у магазині «Діксі» біля метро «Автозаводська», де працює Аннет.

Що тут скажеш? Широко розрекламована дружба росіянців з братніми народами Африки, як то кажуть, «на литцо».

Бояться мусульман

А тим часом конфлікти на міжнаціональному ґрунті можуть вийти з магазинів на зовсім інші рівні. Принаймні болотяни почали цього побоюватися. Тому поліція Москви та Підмосков’я переходить на посилений режим служби. Все через через масові протести мусульман по всьому світу.

За інформацією джерел російських ЗМІ, режим посилення запровадили з сьогоднішнього дня до особливого розпорядження. Співробітникам МВС заборонено залишати регіон, тривалість змін збільшено до 12 години.

У Мегафона вкрали телефони

Яка росія без крадіжок? Така ж як і без горілки! Крали, крадуть і будуть красти.

У співробітників «Мегафону» сьогодні сумний день — з головного офісу компанії вкрали десятки гаджетів Apple, які призначалися як подарунки працівникам.

Виявилося, що хтось виніс із офісу 14 айфонів, 7 пар навушників AirPods Pro та 5 айпадів. Ціна вкраденого – понад мільйон рублів.

Викрадена техніка призначалася не для продажу, а для подарунків самим співробітникам.

Дивний блекаут у Воронежі

Поки росіянці мріють про блекаути у інших, відключення світла все частіше стаються у них самих. І іноді бувають дуже дивними.

От наприклад, зараз спецслужби проводять перевірку через аварійну ситуацію на території філії авіаційного заводу ІЛ у Воронежі (ВАСО).

Тут вранці 18 жовтня на головній понизній підстанції підприємства сталося коротке замикання. Це спричинило аварійну ситуацію з відключенням електрики на всій території філії ПАТ «ІЛ», яка займає значну територію Лівобережного району міста. Крім того, без електрики та тепла залишився 31 житловий будинок (там мешкає понад 12 000 осіб). Електрика була відсутня практично весь день.

Що стало причиною короткого замикання, поки що невідомо.

Притягнути Байдена до відповідальності

Звісно ж, у всіх проблемах винна Америка. А, зокрема, Байден.

Спікер Держдуми Володін, очевидно плідно поспілкувавшись з “бабками путіна”, запропонував притягнути Джо Байдена до відповідальності як військового злочинця та розпалювача війни.

І це кажуть ті, які вже вбили десятки тисяч людей у сусідній країні і продовжують вбивати щодня! Боже-боже…

Лавров в гостях у Кім Чен Ина

З тих пір, коли росія стала вигнанцем у цивілізованому світі, сумна конячка Лавров змушена скакати по різним @беням. Зараз ось поїхав до Пхеньяну. Зустрічається з диктатором Кім Чен Ином. Щось знову, мабуть, виклянчує.

Російські ЗМІ радісно волають про те, росія і КНДР вийшли на новий рівень відносин. Та хто б сумнівався?:)

‘Корейсько-російські дружні відносини, міцно зміцнені зі століття в століття, далі піднімаються і розвиваються в непереможні товариські відносини, відносини, спрямовані в майбутнє на вічні часи’ – йдеться у повідомленнях.

Тепер голову МЗС КНДР чекають із візитом у відповідь до Москви.

А ми поки подивимося ось такі веселі фоточки.

Путін закликав грати в теніс

А от бункерний дід не на жарт переймається темою спорту.

Каже, щось росіянці мало грають у настільний теніс. Приріст рік до року – ‘жалюгідні 5%’.

‘Хоча тенісний стіл можна поставити мало не в кожній квартирі, або ж на кожному сходовому майданчику’, – сказав дід, запропонувавши просувати цей спорт ‘красиво і креативно

Щодо міжнародного спорту, куди росіянам тепер вхід заборонено, то у ньому путін побачив ознаки виродження. І при цьому сказав, що заборона участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях – це етнічна дискримінація. Бо абідна!

А щоб росіянці не дуже засмучувалися з цього приводу, путін підписав указ про проведення міжнародних ‘Всесвітніх ігор дружби’ у 2024 році в Москві та Єкатеринбурзі.

Ну-ну!:)

Втім, на сьогодні досить. Але далі буде. Не перемикайтеся, залишайтеся з нами. До нових зустрічей!

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