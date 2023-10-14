13 жовтня був атакований російський корабель “Павел Державин”, а також пошкоджений буксир. У ВМС уточнили деталі атаки на російські кораблі

Військово-морські сили уточнили, що російський патрульний корабель “Павло Державін” був уражений двічі, а окрім нього отримав пошкодження буксир “Ніколай Муру”.

Про це розповів спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в коментарі “Українській правді“, повідомляє НСН.

Окрім “Павла Державіна” був пошкоджений буксир – у ВМС уточнили деталі атаки на російські кораблі

“Окрім “Павла Державіна” 13 жовтня пошкодження отримав буксир “Професор Ніколай Муру” зі складу ЧФ РФ”, – сказав Плетенчук

Дмитро Плетенчук розповів, що “Павло Державін” отримав два пошкодження і “зрозумів, що треба вшиватися” із Севастополя – він зараз рухається у бік Росії.

Речник ВМС наголосив, що не має підтвердження щодо підтвердження носія крилатих ракет “Буян”, про який повідомлялося раніше.

Також відомство наразі не розкриває деталі операції, пошкоджень та засобів ураження.

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