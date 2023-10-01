Навіщо КНДР підтримує відносини з росією – подробиці

Заступник міністра закордонних справ КНДР Ім Чон Іль заявив, що відносини між Північою Кореєю і росією служать «потужною фортецею» для збереження миру і стримування військових загроз з боку «імперіалістів», маючи на увазі НАТО. Про це повідомляє Главком, передає НСН.

Навіщо КНДР підтримує відносини з росією

«Несправедлива та обурлива ворожість США до традиційних відносин дружби та співпраці між КНДР і росією та їх спроба втрутитися в них вийшла за межі червоної лінії. Нещодавно США безпідставно назвали розвиток добросусідських відносин між двома країнами порушенням резолюцій ООН і міжнародного права, намагаючись створити у світової громадськості хибне враження, що співпраця КНДР і Росії становить загрозу глобальному миру та безпеці», – сказав заступник голови МЗС КНДР.

За словами посадовця, це «яскраве вираження орієнтованого на гегемонію США способу мислення, заснованого на логіці конфронтації в стилі холодної війни».

Північнокорейський віцеміністр зазначив, що так звані конфронтаційні кроки США та Заходу підштовхнули відносини між його країною та росією до «вершини розвитку», таким чином забезпечивши «баланс міжнародної механічної структури та подальше покращення світової стратегічної безпеки».

«Відносини Північної Кореї і росії виходять на новий високий етап відповідно до стратегічного рішення вищого керівництва двох країн. Вони служать могутньою фортецею і стратегічним опорним пунктом для збереження миру і для стримування свавілля імперіалістів, військових загроз і втручання», – заявив Ім Чон Іль.

Водночас посадовець стверджував, що НАТО стає все більш і більш «небезпечним», оскільки загрожує середовищу безпеки незалежних суверенних держав. На його думку, саме Альянс є «організатором української кризи».

«Трикутний військовий альянс США – Японія – Південна Корея, який явно виявив ворожість до КНДР та її сусідніх країн, і НАТО, організатор української кризи, ставлять під загрозу міжнародний порядок, заснований на принципу статуту ООН і становить серйозну загрозу глобальному миру та безпеці», – зазначив чиновник з КНДР.

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