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На Росії істерика: у Підмосков’ї диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер – ГУР

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На Росії істерика: у Підмосков’ї диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер - ГУР
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У Підмосков’ї диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер, повідомляє Головне управління розвідки, передає НСН.

На аеродромі Чкаловський група слідчого комітету рф розслідує диверсію, внаслідок якої 18 вересня 2023 року було суттєво пошкоджено два літаки та один гелікоптер. Подія викликала неабияку істерику у вищих військових коридорах — на аеродромі базуються урядові літаки, так звані «літаки судного дня» та спеціальні літаки (літаки-розвідники).

У Підмосков’ї диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер

На Росії істерика: у Підмосков’ї диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер - ГУР

Невідомими особами на аеродромі, який ретельно охороняється, було закладено вибухівку та підірвано літаки АН-148 та ІЛ-20 (обидва відносяться до 354 авіаполку спеціального призначення), а також вертоліт МІ-28Н, який до цього активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю.

На Росії істерика: у Підмосков’ї диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер - ГУР

Пошкодження літаків не дозволять розраховувати на їх швидке відновлення. У гелікоптера вибухом пошкоджено хвостову частину. Ще один АН-148, який перебував поруч з іншими на стоянці, отримав незначні ушкодження.

Каральними органами рф проводяться заходи з пошуку диверсантів та обмеження поширення в місцевих ЗМІ інформації про подію, – йдеться у повідомленні ГУР

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