Болгарська ясновидиця Маріана Ніколаєва заявила, що конфлікт між Україною та Росією триватиме до 2025 року, але вже наступного року можна буде говорити про настання перемир’я, повідомляє НСН посилаючись на УНН.

Маріана Ніколаєва – Переможниця болгарської «Битви екстрасенсів». Спадкова ясновидиця. Бачить минуле та майбутнє. Стверджує, що може вивести людину з коми та повернути втрачену пам’ять. Працює з магічними кристалами, мінералами та свічками. Виховує двох доньок.

‘Якщо пощастить, то світ настане у серпні наступного року, що означає, що бойові дії продовжуватимуться у 2024-2025 роках. Час для укладання миру буде до осені, але ймовірність підписання угоди восени буде дуже малою. Війна в Газі також триватиме”, – зазначила Миколаєва.

Коли настане мир

Вона також додала, що президент Росії Володимир Путін поки не збирається йти в інший світ чи залишати свою посаду. Навпаки, за словами ясновидця, він зміцнює свої позиції.

‘Путін живий, судячи з інформації про дату його народження, він навіть займає вигідніші позиції. Інакше кажучи, його важче витіснити з влади. Що стосується двійників, то їх справді мало», – додала Маріана.

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